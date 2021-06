Variante ‘Delta plus’, la complaisance pourrait apporter une 3ème vague féroce dans quelques mois: groupe de travail Maharashtra Covid

Il a également déclaré que les tests RT-PCR ainsi que les kits d’EPI pour les agents de santé devraient également être stockés en quantités suffisantes compte tenu de la menace de la troisième vague.

Même si les restes de la deuxième vague de coronavirus restent une menace active, le groupe de travail Maharashtra Covid-19 a déclaré que la troisième vague de coronavirus pourrait devenir une réalité dans l’État dans quelques mois. Le groupe de travail a averti que si le comportement approprié de Covid-19 n’était pas suivi avec diligence par les résidents, la troisième vague de coronavirus pourrait commencer dans 1 à 2 mois sur la nouvelle variante infectieuse Delta plus, a rapporté l’Indian Express. Peu de temps après, le ministre en chef de l’État, Uddhav Thackeray, a demandé aux responsables gouvernementaux des zones urbaines et rurales de l’État de veiller à ce que tous les médicaments et équipements médicaux essentiels soient stockés dans les centres de santé. Tout en étant informé de la possibilité d’une troisième vague de coronavirus due à la variante Delta plus, Thackeray a également été informé par les responsables de la santé que le nombre de patients touchés par la troisième vague pourrait être bien plus élevé que celui de la deuxième vague.

L’État, au cours de la première et de la deuxième vague de coronavirus, a enregistré un total de 19 cas de lakh et 40 cas de lakh respectivement. Selon une estimation des responsables de la santé de l’État, le nombre de cas actifs à lui seul pourrait atteindre la barre des 8 lakh au cours de la troisième vague, 10% du lot étant des enfants.

Le Dr Rahul Pandit, membre du groupe de travail, aurait déclaré qu’il appartenait aux gens de contrôler l’étendue de la troisième vague en évitant les endroits bondés, en portant des masques doubles et en respectant les règles d’hygiène. CM Thackeray, après avoir été informé de la possibilité d’une troisième vague, a déclaré que la vaccination devait être renforcée dans l’État. Il a également déclaré que les tests RT-PCR ainsi que les kits d’EPI pour les agents de santé devraient également être stockés en quantités suffisantes compte tenu de la menace de la troisième vague.

Le ministre en chef a également déclaré que le pays s’attendait à recevoir environ 42 crores de doses de vaccin contre le coronavirus d’ici août-septembre et que l’État en bénéficierait également. Commentant la gestion de la pandémie par l’État, Thackeray a déclaré que l’État n’avait presque aucun outil pour lutter contre la pandémie au moment de son apparition l’année dernière, mais qu’il a progressivement développé l’infrastructure par la suite.

