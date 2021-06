Variante Delta plus : le Royaume-Uni est « au top » après la découverte de 41 cas de mutation | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Depuis avril, 41 cas de Delta plus, ou variante népalaise, ont été détectés au Royaume-Uni. La variante Delta plus n’est pas classée comme une nouvelle variante par l’Organisation mondiale de la santé, mais est similaire à la souche Delta originale avec une mutation supplémentaire appelée K417N.

Le Dr Mary Ramsay, responsable de la vaccination à Public Health England (PHE), a parlé mercredi de la souche lors de la conférence de presse sur le coronavirus.

Elle a déclaré aux journalistes : « Comme l’a dit le ministre, nous avons le meilleur système au monde pour traiter ces cas.

«Nous n’avons vu que 41 de la variante particulière avec cette mutation supplémentaire dans ce pays, ce qui est très petit, et évidemment, autour de ces cas, nous effectuerons des tests et un suivi améliorés.

« Je pense donc que nous sommes au courant de la situation. Je pense que nous continuons à être vigilants, mais le bon message est ce que nous attendions de Delta, c’est que les vaccins se révéleraient efficaces contre la maladie la plus grave, et nous attendons la même chose pour cette autre variante.

“Mais il y a aussi la possibilité d’avoir différents vaccins à l’avenir et c’est quelque chose que nous continuerons de surveiller, donc la vigilance est notre meilleure sorte d’amie contre ces mutations.”

LIRE LA SUITE : Où se trouve la variante Delta plus en ce moment ? TOUS les pays révélés

Les craintes concernant Delta et le gouvernement indien ont classé la mutation comme une « variante préoccupante ».

Mercredi, ils ont déclaré que 40 cas de la variante Delta plus avaient été observés dans les trois États du Maharashtra, du Kerala et du Madhya Pradesh.

Le ministère indien de la Santé a déclaré que la variante Delta plus présente des caractéristiques telles que “une transmissibilité accrue, une liaison plus forte aux récepteurs des cellules pulmonaires et une réduction potentielle de la réponse des anticorps monoclonaux”.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré que la nouvelle mutation était à l’origine du retrait du Portugal de la «liste verte» du Royaume-Uni pour les voyages au cours de la première semaine de juin.

Le professeur François Balloux, de l’University College London, a déclaré au Telegraph mais qu’il n’y avait “aucune raison particulière de s’inquiéter” de Delta plus.

Il a déclaré au point de vente: «Compte tenu du petit nombre de souches signalées, rien n’est connu sur la transmissibilité, l’évasion immunitaire ou la létalité de la souche delta plus.

“Cependant, étant donné qu’il est resté à très basse fréquence partout où il a été identifié, cela suggère fortement qu’il n’est pas plus transmissible que son ancêtre delta.

“La mutation peut contribuer à l’évasion immunitaire, bien que son impact sur la transmissibilité ne soit pas clair.”

A NE PAS MANQUER…

Les cas de coronavirus ont bondi de 40% au Royaume-Uni de mardi à mercredi.

Le 23 juin a vu 16 135 cas, 19 décès dans les 28 jours suivant un test de coronavirus positif et 211 autres personnes admises à l’hôpital avec le virus.

Au total, le Royaume-Uni a enregistré 4 667 870 cas et 128 027 décès dus au virus.

Mercredi, 299 837 premières doses et 250 875 secondes doses de vaccin contre le coronavirus ont été administrées.

Au total, 43 448 680 premières doses et 31 740 115 deuxièmes doses ont été administrées, soit respectivement 82,5 % et 60,3 % de la population.