Variante Delta: TROISIÈME des personnes en Angleterre toujours à risque de souche infectieuse de Covid | Royaume-Uni | Nouvelles

Royaume-Uni : un expert met en garde contre le nombre d’hospitalisations liées au COVID-19

Le professeur Matt Keeling, de l’Université de Warwick et membre du Scientific Pandemic Influenza Group on Modeling (Spi-M), a déclaré que son équipe a estimé que d’ici le 19 juillet – date à laquelle toutes les restrictions restantes sont levées – il y aura eu 15,3 millions de symptômes et les infections asymptomatiques dans le pays. Cela équivaudrait à un peu plus d’un quart (27,4%) de la population en Angleterre étant infecté et donc ayant une immunité naturelle, laissant le nombre restant soit vacciné, soit non vacciné.

Mais dans une conclusion accablante, l’équipe de recherche de l’Université de Warwick a également prédit qu’en tenant compte des vaccins, 33% de la population reste sensible à la variante Delta, identifiée pour la première fois en Inde.

Le professeur Keeling a déclaré lors d’un briefing: “Il y a encore un grand nombre de sujets sensibles et nous nous attendons à ce que les infections, les cas et les hospitalisations continuent d’augmenter d’ici le 19 juillet.”

Le principal scientifique a déclaré que le maintien du faible nombre d’admissions à l’hôpital “et inférieur à ce que nous avons vu en janvier” dépend en fin de compte du comportement des gens, tout en faisant écho aux appels du Premier ministre à la population de rester prudente alors que les restrictions sont levées.

Il a également averti que les experts ne connaissaient pas les diminutions de l’immunité de manière suffisamment détaillée et que “toute immunité décroissante” pourrait avoir un impact sur les chiffres, déclenchant une augmentation des cas.

Variante delta : Un tiers de la population est toujours à risque face à la souche Covid – prévisions (Image : GETTY)

Variante Delta : la nouvelle variété a suscité des craintes dans toute l’Angleterre (Image : GETTY)

L’expert a ajouté: “Vous devez presque penser à cela comme à un système semblable à un ressort, et, si vous le relâchez soudainement, vous obtenez une vague beaucoup, beaucoup plus grande que si vous laissiez progressivement les choses changer.”

Le professeur Graham Medley, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine et membre du Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage), a déclaré lors du même briefing qu’il était convaincu que l’Angleterre atteindrait éventuellement le seuil d’immunité collective “d’une manière ou d’une autre”.

Il a dit que lorsque ce point sera atteint, le nombre R sera d’environ 1, et “c’est l’immunité collective”.

Le professeur a également averti que le Royaume-Uni connaîtrait une forte augmentation du nombre de nouveaux cas lorsque les restrictions seront assouplies “parce que les vaccins ne sont pas parfaits et que nous ne vaccinons pas tout le monde, il y a donc de la place pour une autre vague d’infection”.

Variante Delta : les infections ont augmenté ces derniers jours (Image : GETTY)

Le professeur Medley a ajouté: “Ce sera le cas pour tous les pays, pas seulement celui-ci.”

Ailleurs, les restrictions de Covid sont également assouplies en Écosse, le premier ministre Nicola Sturgeon confirmant que le pays passera au niveau 0 des mesures de verrouillage, avec quelques modifications par rapport aux plans initiaux.

Elle a déclaré aux MSP lors d’un briefing que le succès du programme de vaccination signifie que les restrictions peuvent être assouplies comme prévu le 19 juillet – comme c’est le cas en Angleterre.

La distanciation sociale sera réduite à un mètre dans les lieux publics, jusqu’à huit personnes de quatre ménages au maximum seront autorisées à se réunir dans les maisons.

Variante Delta : toutes les restrictions restantes en Angleterre sont levées le 19 juillet (Image : GETTY)

Variante Delta : Nicola Sturgeon a annoncé la levée de la plupart des restrictions à partir de lundi (Image : GETTY)

Dix personnes de quatre ménages pourront se rencontrer dans un espace public intérieur, tel qu’un pub ou un restaurant, avec jusqu’à 15 personnes de jusqu’à 15 ménages pouvant se rencontrer à l’extérieur.

Cependant, Mme Sturgeon a déclaré que pour les trois prochaines semaines au moins, une distance d’un mètre sera requise entre les différents groupes de 15 à l’extérieur.

L’obligation de porter des couvre-visages restera, tandis que le “retour progressif au bureau” prévu a également été repoussé au 9 août.

Le Premier ministre a déclaré aux MSP: “Je confirmerai que certaines mesures d’atténuation – telles que le port obligatoire de couvre-visages – resteront en place, pas seulement maintenant mais, selon toute vraisemblance, pendant un certain temps à venir.

Variante Delta : les règles vont changer en Angleterre le 19 juillet (Image : EXPRESS)

“Des mesures telles que le port continu de couvre-visages sont importantes, non seulement pour offrir une protection supplémentaire à la population dans son ensemble, mais également pour protéger et rassurer ceux d’entre nous qui sont particulièrement vulnérables et qui devaient auparavant se protéger.”

S’exprimant plus tôt dans la journée à l’émission de radio Good Morning Scotland de la BBC, Mme Sturgeon a ajouté: “Ce que le gouvernement écossais voudra éviter, c’est ce qui se passe actuellement en Europe.

“Les Pays-Bas ont connu une augmentation de plus de 700 % des cas. Ils ont dû fermer à nouveau des boîtes de nuit, imposer des restrictions aux bars et aux restaurants, ils ont dû annuler des événements de masse.

“Je pense que le gouvernement écossais voudra continuer à aller de l’avant, mais le niveau 0 n’est pas un énorme saut, c’est un saut relativement modeste vers la prochaine étape.”