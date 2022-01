Variante d’Omicron et infection à coronavirus : ce que les études sur les cellules humaines et les animaux de laboratoire ont révélé

Les premiers rapports de la variante Omicron avaient émergé d’Afrique du Sud en novembre de l’année dernière et à l’époque, on ne savait pas tout à fait comment il se comporterait vis-à-vis des formes précédentes du virus.

Études de variantes Omicron : Des études récentes ont montré que la variante Omicron du coronavirus provoque des infections moins graves que les versions précédentes du mortel SARS-CoV-2. Aujourd’hui, de nombreuses études menées sur des animaux de laboratoire ainsi que sur des tissus humains donnent un premier indice sur la raison pour laquelle il en est ainsi. Un rapport du NYT a déclaré que des études menées sur des hamsters ainsi que sur des souris ont révélé que la variante Omicron entraînait des infections moins dommageables, restant principalement limitées au nez, à la gorge et à la trachée. Cela signifie que la variante Omicron a causé beaucoup moins de dommages aux poumons, contrairement à l’effet des variantes précédentes.

Le rapport a noté que les variantes précédentes du virus entraînaient souvent des cicatrices et de graves difficultés respiratoires lorsqu’elles infectaient des personnes. Le biologiste informatique de l’Institut de la santé de Berlin, Roland Eils, a déclaré qu’il serait juste de dire qu’à l’heure actuelle, des études pointaient vers l’émergence d’une maladie qui infectait principalement le système respiratoire supérieur.

Les premiers rapports de la variante Omicron avaient émergé d’Afrique du Sud en novembre de l’année dernière et à l’époque, on ne savait pas tout à fait comment il se comporterait vis-à-vis des formes précédentes du virus. Mais la variante était alarmante en raison du fait qu’elle présentait une combinaison distinctive de plus de 50 mutations génétiques, a ajouté le rapport du NYT.

La recherche a également montré que certaines des mutations de la variante Omicron permettaient aux coronavirus de s’accrocher plus étroitement aux cellules, tandis que d’autres les aidaient à éviter la réponse immunitaire primaire – les anticorps. Malgré cela, cependant, il y avait encore des questions sur la façon dont la variante fonctionnait à l’intérieur du corps, car le comportement d’une variante ne peut pas être prédit sur la base de mutations, selon l’expert en virus de l’Université de Cambridge, Ravindra Gupta.

Cependant, depuis l’apparition de la variante, plus de 12 groupes de recherche ont étudié l’Omicron en laboratoire en infectant des cellules humaines dans une boîte de Pétri ou en infectant des animaux en le pulvérisant dans leur nez. Pendant ce temps, la variante s’est déjà propagée à travers le monde, entraînant une augmentation constante du nombre de cas de coronavirus, provoquant même des cas révolutionnaires. Un aspect notable de cela, cependant, a été que même si les cas ont augmenté, il y a eu une augmentation relativement plus faible du nombre d’hospitalisations

Des études antérieures ont révélé que la variante entraînait des infections moins graves, mais il y avait des limites telles que ces personnes étaient soit jeunes avec un système immunitaire robuste, soit avaient une immunité accrue en raison de la vaccination ou d’une infection antérieure. Maintenant, cependant, des études menées sur des animaux dans des laboratoires vivant dans des conditions identiques ont commencé à être rendues publiques et environ 6 études publiées récemment ont toutes souligné le fait qu’Omicron est plus doux que Delta ainsi que d’autres versions précédentes du virus. .

Une étude de scientifiques japonais et américains publiée la semaine dernière a révélé que les hamsters et les souris infectés par Omicron subissaient moins de lésions pulmonaires, ne perdaient pas autant de poids et étaient moins sujets à la mort en raison de l’infection. Ils ont également, en moyenne, présenté des symptômes plus légers causés par l’infection.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.