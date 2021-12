Variante d’Omicron identifiée dans 89 pays ; a le temps de doubler entre 1,5 et 3 jours dans les zones de transmission communautaire élevée : OMS

« Au 16 décembre 2021, la variante Omicron avait été identifiée dans 89 pays des six régions de l’OMS.

La variante Omicron a maintenant été identifiée dans 89 pays et se propage beaucoup plus rapidement que la variante Delta dans les endroits où la transmission communautaire est élevée, avec un temps de doublement compris entre 1,5 et 3 jours, a déclaré l’OMS. Dans son « Enhancing Readiness for Omicron ( B.1.1.529) : Note technique et actions prioritaires pour le rapport des États membres vendredi, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’étant donné les données actuellement disponibles, il est probable qu’Omicron dépassera Delta où la transmission communautaire se produit.

« Omicron se propage rapidement dans les pays avec des niveaux élevés d’immunité de la population et il reste incertain dans quelle mesure le taux de croissance rapide observé peut être attribué à l’évasion immunitaire, à une transmissibilité intrinsèque accrue ou à une combinaison des deux », a-t-il déclaré. 2021, la variante Omicron a été identifiée dans 89 pays des six régions de l’OMS.

La compréhension actuelle de la variante Omicron continuera d’évoluer à mesure que davantage de données seront disponibles », a-t-il déclaré. Il existe des preuves cohérentes qu’Omicron a un avantage de croissance substantiel sur Delta. Il se propage beaucoup plus rapidement que la variante Delta dans les pays où la transmission communautaire est documentée, avec un temps de doublement compris entre 1,5 et 3 jours, a déclaré l’organisme mondial de santé.

L’OMS a désigné Omicron, ou variante B.1.1.529, comme variante préoccupante (COV) le 26 novembre après sa première détection en Afrique du Sud. Il existe encore des données limitées sur la gravité clinique de l’Omicron. Plus de données sont nécessaires pour comprendre le profil de gravité et comment la gravité est affectée par la vaccination et l’immunité préexistante, a déclaré l’OMS.

La menace globale posée par Omicron dépend en grande partie du degré de transmissibilité de la variante ; dans quelle mesure les vaccins et les infections antérieures protègent-ils contre l’infection, la transmission, la maladie clinique et la mort ? à quel point le variant est-il virulent par rapport aux autres variants ; et comment les populations comprennent ces dynamiques, perçoivent les risques et suivent les mesures de contrôle, y compris les mesures de santé publique et sociales, a-t-il déclaré. ajoutée.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.