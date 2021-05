Variante indienne: le système de verrouillage local pourrait revenir au milieu des craintes d’une augmentation des cas de Covid | UK | Nouvelles

Lundi, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré aux députés que 2323 cas de la variante connue sous le nom de B.1.617.2 avaient été confirmés – contre 1313 jeudi. Il a ajouté que 483 cas de la souche indienne ont été confirmés à Bolton et Blackburn avec Darwen, où la variante est maintenant la souche dominante.

Selon le Times, les responsables ont élaboré des plans sur le modèle des restrictions de niveau 4 de l’année dernière.

Selon les plans, les magasins non essentiels et l’hospitalité seraient fermés et les gens seraient invités à rester chez eux si la variante indienne continuait à se répandre rapidement.

La publication a indiqué que les entreprises des zones touchées recevraient des subventions allant jusqu’à 18 000 £.

Les autorités locales administreraient le régime et les paiements seraient ajustés en fonction de la durée des restrictions.

Dans un autre scénario, les ministres envisagent de reporter la prochaine phase d’assouplissement des restrictions en Angleterre le 21 juin.

Avec ce plan, des subventions seraient accordées aux secteurs les plus touchés, y compris les boîtes de nuit et pour les «événements de masse» tels que les festivals.

Selon The Times, M. Johnson considère les verrouillages locaux comme un «dernier recours» si d’autres mesures, y compris la flambée des tests et des vaccinations, échouent.

À Bolton, une équipe d’intervention rapide a été déployée dans la région, comprenant 50 vaccinateurs supplémentaires, l’ouverture de deux nouveaux centres de vaccination et de six centres de dépistage.

Au cours du week-end, le taux de vaccination dans la ville a triplé, avec plus de 6 200 vaccinés.

Lundi, M. Hancock a confirmé que les verrouillages locaux n’étaient pas exclus.

Il a dit: «Ce n’est pas là où nous voulons aller. Bien sûr, nous ne l’excluons pas, mais nous avons vu l’approche que nous adoptons [surge testing] travaux.”

La variante indienne s’est étendue à 86 régions du pays, y compris des parties de Londres et de Bedford.

M. Johnson a appelé à une «forte dose de prudence» alors que les règles de verrouillage se sont assouplies lundi au milieu de la flambée des cas de la variante indienne.

Dans un communiqué, il a déclaré: «Nous surveillons de près la propagation de la variante identifiée pour la première fois en Inde et agissons rapidement là où les taux d’infection augmentent.»

Le Premier ministre a ajouté: «J’exhorte tout le monde à faire preuve de prudence et à assumer la responsabilité lors de la jouissance de nouvelles libertés aujourd’hui afin de garder le virus à distance.»