Variante indienne: les experts émettent des avertissements contre l’assouplissement des restrictions lundi

Un nombre croissant d’experts ont émis des avertissements sur l’assouplissement majeur des restrictions lundi que les ministres poursuivent malgré les inquiétudes concernant la variante indienne.

Boris Johnson a également été critiqué pour avoir retardé l’imposition de restrictions de voyage accrues depuis l’Inde, les experts craignant que la variante ne soit plus de 50% plus transmissible que la souche Kent.

Le Premier ministre s’en tenait aux plans pour permettre le mélange à l’intérieur et le contact physique en Angleterre avec le ministre de la Santé Edward Argar insistant sur le fait qu’ils agissent «calmement» face à la menace.

Cependant, les scientifiques ont exhorté à retarder la troisième étape de la feuille de route pour faciliter le verrouillage, car les médecins ont décrit cette étape comme une «véritable inquiétude» alors que beaucoup attendent la vaccination.

Le Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) a conclu qu’il existe une «possibilité réaliste» que la souche soit 50% plus transmissible que celle qui a émergé dans le Kent.

Si la transmissibilité plus élevée est confirmée, les experts ont déclaré que le passage à la troisième étape pourrait “conduire à une résurgence substantielle des hospitalisations” qui est “similaire ou supérieure aux pics précédents”.

Une pause nous ferait également gagner du temps pour en savoir plus sur les propriétés de la variante, ce qui nous mettrait dans une meilleure position pour planifier la suite

Le professeur Susan Michie de Sage a déclaré que le gouvernement devrait suspendre le déverrouillage, a rapporté le Sunday Times.

«Si nous suivons les données et non les dates, il est surprenant que la feuille de route avance sans ajustement», a déclaré l’universitaire de l’Université de Londres.

«L’ouverture de lieux d’accueil intérieurs a le potentiel d’augmenter la transmission de Covid-19.»

Et le professeur Kit Yates, membre du comité d’experts indépendant de Sage, a suggéré qu’un délai de quinze jours permettrait à la nation de gagner un temps précieux pour faire progresser le programme de vaccination.

«Plus nous pouvons vacciner de personnes, plus nous devenons en sécurité», a-t-il déclaré à l’Observer.

«Même quelques semaines à ce stade pourraient faire une énorme différence face à cette variante apparemment plus transmissible. Une pause nous ferait également gagner du temps pour en savoir plus sur les propriétés de la variante, ce qui nous permettrait de mieux planifier la suite. »

Le coprésident du comité de médecine de santé publique de la BMA, le Dr Richard Jarvis, a exhorté le public à adopter une «approche prudente» des contacts sociaux et physiques.

«C’est une réelle inquiétude que lorsque de nouvelles mesures seront levées le 17 mai, la majorité des jeunes, qui sont souvent très mobiles socialement et pourraient donc être les plus à risque d’une souche plus infectieuse, ne soient pas encore vaccinés», a-t-il déclaré.

L’assouplissement de lundi en Angleterre permettra aux gens de socialiser à l’intérieur dans les maisons, les pubs et les restaurants, et permettra le contact physique entre les ménages pour la première fois depuis plus d’un an.

Les ministres reconnaissent que les plans visant à mettre fin à toutes les restrictions légales le 21 juin sont en péril, mais M. Argar a déclaré que les données existantes suggèrent «qu’il n’y a aucune preuve d’une gravité accrue de la maladie ou qu’elle échappe au vaccin».

“Donc, pour le moment, sur la base des preuves, nous faisons la bonne chose, calmement, continuant calmement avec lundi, mais en gardant tout sous examen”, a-t-il déclaré à BBC Breakfast.

Les données officielles de samedi ont montré que 68,6% des adultes britanniques avaient reçu une dose unique d’un vaccin, tandis que 36,7% avaient reçu les deux.

Plus de 35 personnes en Angleterre seront invitées à réserver leurs vaccinations cette semaine, ont rapporté plusieurs journaux, car les secondes doses ont été accélérées pour les plus de 50 ans et cliniquement vulnérables.

Des tests de surtension sont également en cours dans plusieurs endroits en Angleterre, notamment dans des régions de Bolton, Blackburn, Sefton et Londres.

Pendant ce temps, la décision d’ajouter uniquement l’Inde à la liste rouge des voyages nécessitant une mise en quarantaine dans un hôtel sanctionné par le gouvernement le 23 avril était de plus en plus étudiée, bien qu’elle ait été annoncée quatre jours plus tôt.

Yvette Cooper, présidente de la commission des affaires intérieures de la Chambre des communes, a accusé les ministres d’avoir «inexplicablement retardé» la décision «après quoi des milliers de personnes étaient rentrées d’Inde, apportant plusieurs centaines de nouvelles variantes».

«C’était prévisible mais ce n’était pas inévitable», a déclaré le député travailliste, accusant les ministres de «n’avoir toujours pas appris les leçons de base à la frontière».

Layla Moran, qui préside le groupe parlementaire multipartite sur le coronavirus, a déclaré que le retard serait “sans aucun doute considéré comme une erreur de jugement catastrophique”.

On s’est également demandé pourquoi le Bangladesh et le Pakistan avaient été ajoutés à la liste rouge des semaines plus tôt le 2 avril, la mesure étant entrée en vigueur le 9 avril.

Le Sunday Times a estimé qu’au moins 20 000 passagers qui auraient pu être infectés par une souche virulente de Covid-19 sont entrés pendant le retard.

Une porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nous avons certaines des mesures frontalières les plus dures au monde.

«Nous avons pris des mesures de précaution pour interdire les voyages depuis l’Inde le 23 avril, six jours avant que cette variante ne fasse l’objet d’une enquête et deux semaines avant qu’elle ne soit qualifiée de préoccupante. Depuis, nous avons accéléré notre programme de vaccination et mis en place un soutien local renforcé pour enrayer la transmission.

«Avant que l’Inde ne soit inscrite sur la liste rouge en avril, toute personne venant au Royaume-Uni devait subir un test négatif et une mise en quarantaine pendant 10 jours.»