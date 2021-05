Variante indienne: les moins de 21 ans sont «plus susceptibles» d’attraper des tensions, selon Neil Ferguson | UK | Nouvelles

Le professeur Neil Ferguson, épidémiologiste britannique à l’Imperial College de Londres et membre du Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE), a discuté de la menace que représente la mutation Covid pour la feuille de route du Royaume-Uni en dehors du verrouillage.

Dire aux journalistes que c’est «une question de degré» que la variante fasse dérailler la fin des restrictions de Covid, le membre du SAGE a déclaré qu’il existe des données suggérant que cela pourrait affecter les jeunes plus que les souches précédentes.

Il a déclaré: «Il y a un indice dans les données que les moins de 21 ans sont légèrement plus susceptibles d’être infectés par cette variante par rapport aux autres variantes au cours des dernières semaines au Royaume-Uni.

«Que cela reflète un changement dans la biologie ou reflète ce qu’on appelle les effets fondateurs et le contexte – les personnes qui sont venues au pays avec le virus et qui ont ensuite semé l’infection dans certaines écoles et collèges – c’est impossible à résoudre pour le moment.»

Le membre du SAGE a également déclaré: «nous espérons être en mesure d’être plus définitifs sur ces réponses dans les deux à trois prochaines semaines».

Actuellement, les vaccins Covid ne sont disponibles que pour les plus de 30 ans, ce qui pourrait expliquer l’augmentation des cas chez les plus jeunes.

Le professeur Ravi Gupta, microbiologiste à l’Université de Cambridge, a également déclaré lors de la conférence de presse: «Je pense que nous devrions prendre ces rapports [of it spreading more quickly in the young] sérieusement parce que c’est le premier signe que vous avez un problème.

«Souvent, si vous attendez trop longtemps les bonnes données, il est trop tard.

«Espérons que les pays où ils voient cela l’étudieront de manière rigoureuse afin que nous puissions obtenir ces informations.»

Public Health England (PHE) a signalé hier des cas de variante indienne ont été trouvés dans 151 autorités locales à la semaine du 15 mai.

Les dernières données de PHE ont également révélé que 3 424 cas au total avaient été confirmés au Royaume-Uni jusqu’au 19 mai, avec une majorité détectée seulement la semaine précédente.

Le médecin en chef, le professeur Chris Whitty, a déclaré le 14 mai que la variante devrait “dépasser et dominer au Royaume-Uni de la manière dont B.1.1.7 (variante Kent) a pris le relais et que d’autres variantes ont pris le relais avant cela”.

SAGE a estimé que la variante est jusqu’à 50% plus transmissible que la variante Kent.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que le Royaume-Uni devait encore être “prudent” pour libérer le Royaume-Uni des restrictions, mais a ajouté qu’il ne voyait rien dans les données qui suggérerait “de s’écarter” du plan.

Encore 186 147 premières doses et 387 987 secondes doses de vaccin Covid ont été administrées hier.

Le Royaume-Uni a administré au total 38 378 564 premières doses et 23 616 498 secondes doses, soit respectivement 72,9% et 44,8% de la population.

Hier, 3180 autres cas et neuf décès ont également été enregistrés dans les 28 jours suivant un test de coronavirus positif.

Au total, le Royaume-Uni a enregistré 4 470 297 cas et 127 748 décès.