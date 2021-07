Variante lambda : ce que signifie la dernière mutation du coronavirus pour l’Inde

La variante Lambda n’a pas encore été détectée en Inde, Israël étant le seul pays d’Asie à l’avoir signalé jusqu’à présent. (Photo avec l’aimable autorisation de : Indian Express)

Alors que le monde s’attaque à la variante Delta du coronavirus qui fait des ravages et propage des infections à un rythme exponentiel, une autre variante commence à donner des maux de tête aux experts de la santé et aux scientifiques. Le 14 juin, des scientifiques de l’Organisation mondiale de la santé ont désigné la variante Lambda du SRAS-CoV-2, anciennement connue sous le nom de C.37, comme la septième “variante d’intérêt”.

La variante Lambda a maintenant été détectée dans plus de 25 pays et il est à craindre qu’elle soit plus transmissible que le virus d’origine. Cependant, cela reste à établir en raison du manque d’études. La mutation a été la variante dominante au Pérou et dans d’autres pays d’Amérique du Sud. Bien qu’il n’ait pas encore été détecté en Inde, le variant a récemment été trouvé au Royaume-Uni et dans d’autres parties de l’Europe.

La variante Lambda, cependant, n’est pas nouvelle et existe peut-être depuis l’année dernière, dès août 2020. Elle aurait causé au moins 80% des infections au Pérou, d’où les scientifiques pensent qu’elle est originaire. Elle est également apparue comme la souche dominante au Chili, mais était jusqu’à récemment concentrée en grande partie dans les pays d’Amérique du Sud tels que l’Équateur et l’Argentine. La variante Lambda a été détectée dans plus de 25 pays depuis fin mars, mais les chiffres sont encore très faibles.

Selon les recherches de l’OMS, la protéine de pointe de la variante a au moins sept mutations significatives (la variante Delta en a trois), et cela pourrait avoir un large éventail d’implications telles qu’une transmissibilité accrue ou même une résistance accrue aux anticorps, créés naturellement ou par vaccination. Une étude menée par des chercheurs au Chili a révélé que la variante Lambda avait une plus grande infectivité que les variantes Alpha et Gamma. Il a également constaté une diminution de l’efficacité du vaccin Sinovac fabriqué en Chine contre la variante.

Dans un communiqué, l’OMS a déclaré qu’il y avait très peu de preuves sur l’étendue de l’impact de la variante et que des études supplémentaires étaient nécessaires pour comprendre son impact et contrôler la propagation. La désignation de la mutation en tant que « variante d’intérêt » signifie que les changements génétiques sont connus ou devraient affecter la transmissibilité, la gravité et même l’échappement immunitaire. Il reconnaît également que la variante a provoqué une transmission communautaire dans plusieurs pays et groupes de population. L’OMS classe sept mutations comme « variantes d’intérêt », tandis que quatre autres sont classées comme « variantes préoccupantes ».

La variante Lambda n’a pas encore été détectée en Inde, Israël étant le seul pays d’Asie à l’avoir signalé jusqu’à présent. Cependant, plusieurs pays européens à partir desquels les voyages vers l’Inde sont fréquents, tels que l’Allemagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni ont détecté la variante.

Le potentiel de ces variantes émergentes à contourner l’immunité développée par la vaccination signifie que de nouvelles vagues d’infections sont susceptibles, même dans les populations antérieures, d’être considérées comme proches d’une protection au niveau communautaire – un développement qui se produit dans de nombreux pays européens. Cela signifie que l’Inde, qui se remet toujours d’une deuxième vague meurtrière, devrait être proactive face à toute variante susceptible de déclencher une nouvelle vague.

