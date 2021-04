Variante news: un scientifique «inquiet» avertit qu’une nouvelle mutation Covid émerge «presque chaque semaine» | Science | Nouvelles

Plus tard dans l’interview, le Dr Brilliant a déclaré que les pays avaient besoin d’un «plan de secours en plus de vacciner tout le monde aussi vite que possible», citant «l’endiguement de l’épidémie» et l’adaptation des vaccins à certaines variantes.

Mme Burnett a ensuite interrogé l’épidémiologiste sur les vaccins de « rappel » en cours de développement par Pfizer et Moderna, auxquels il a déclaré: « Il se pourrait que le rappel le fasse, j’espère qu’il y aura des rappels qui nous vaccineront et nous immuniseront contre tout depuis le dernier vaccin que nous ayons eu.

«Mais en plus, nous aurons des dizaines de vaccins, et certains seront mieux adaptés à certaines variantes.

«Tout comme vous l’avez dit, si à New York, 60 ou 70 pour cent du virus est le B117, nous devrions être sûrs que nous avons un vaccin utilisé là-bas qui est efficace contre cette variante.

«Et je pense qu’au fil des mois, cela deviendra de plus en plus important.»