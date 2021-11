Variante Omicron Covid SONDAGE : Boris doit-il annuler Noël ? | Royaume-Uni | Nouvelles

Six cas de la variante Omicron Covid ont été trouvés en Écosse, ont confirmé les autorités ce matin, portant le total britannique à neuf après que trois cas ont été identifiés en Angleterre. Quatre cas se trouvent dans la région de Lanarkshire et deux ont été identifiés dans la région du Grand Glasgow et de Clyde.

Les deux premiers cas au Royaume-Uni – à Nottingham et Essex – ont été annoncés samedi, tandis qu’un troisième cas Omicron a été détecté au Royaume-Uni dimanche chez une personne ayant des liens de voyage vers l’Afrique australe qui a visité Westminster à Londres avant de quitter le pays.

Plus de 75 cas « probables » de la variante mutante ont été signalés avec plus de 150 autres possibles, selon des sources gouvernementales.

Les membres du SAGE et les ministres de la Santé ont souligné qu’à l’heure actuelle, les scientifiques en savent peu sur la variante Omicron, depuis sa première apparition en Afrique du Sud le 9 novembre.

La nouvelle variante comporte 50 mutations, dont 32 dans la protéine de pointe qui se connecte à nos cellules.

En comparaison, la variante Delta qui a traversé le pays à Noël dernier, présentait deux mutations dans la protéine de pointe.

Le monde ne sait pas encore comment Omicron se comportera, et s’il sera plus ou moins sévère que d’autres vagues de souches Covid.

Mais le gouvernement a réagi rapidement samedi soir en introduisant de nouvelles mesures qui entrent en vigueur cette semaine. Les nouvelles règles sont :

Tous les arrivants internationaux doivent passer un test PCR au jour 2 et s’auto-isoler jusqu’à ce qu’ils reçoivent un résultat négatif. Tous les contacts de cas suspects d’Omicron doivent s’auto-isoler, quel que soit leur statut vaccinal. Ils seront contactés par NHS Test and Trace. Les couvre-visages seront rendus obligatoires dans les magasins et dans les transports en commun à partir de la semaine prochaine. Tous les paramètres d’accueil seront exemptés.

Six millions de doses de rappel seront disponibles rien qu’en Angleterre au cours des trois prochaines semaines, et le secrétaire à la Santé a poussé à étendre rapidement les rappels, ainsi qu’à réduire l’écart entre la deuxième dose et le rappel.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré dimanche à Sky News : « Compte tenu du nombre de mutations dans cette variante, il y a des raisons de penser qu’il se peut – et j’insiste sur le mot peut – que cette variante puisse s’avérer rendre nos vaccins moins efficaces. »

Il a ajouté: «Même s’il s’avère que les vaccins sont moins efficaces, cela peut avoir un petit impact, peut-être pas, mais le fait est que les vaccins vont toujours vous offrir plus de protection qu’autrement, et c’est pourquoi le rappel programme est si important.

Selon Sky News, les scientifiques prévoient qu’ils pourront modifier le vaccin dans les 100 jours, si nécessaire, pour se protéger contre la variante Omicron.

Le journaliste senior Trevor Phillips a demandé à M. Javid : « Qu’allons-nous voir d’ici Noël ? Pouvez-vous nous rassurer, pouvez-vous garantir, que nous allons pouvoir revoir nos familles, nos proches ? Allons-nous encore pouvoir voyager à Noël ?

Le secrétaire à la Santé a déclaré : « Je pense qu’il est juste de dire que la nature de cette pandémie est qu’il serait irresponsable de faire des garanties.

« Mais ce que je peux vous dire, c’est que les actions que nous avons entreprises, ces actions proportionnées et équilibrées, nous feront gagner du temps, cela nous donnera ces précieuses semaines, certainement dont nos scientifiques ont besoin, pour évaluer cette variante.

« En ce qui concerne Noël, je pense que les gens devraient poursuivre leurs plans comme d’habitude pour Noël. Je pense que ça va être un grand Noël.

M. Javid a souligné que le gouvernement prend en compte les effets sur la santé mentale des restrictions de Covid, et a déclaré que les mesures d’isolement ne sont pas prises à la légère.

Les hospitalisations pour Covid restent stables jusqu’à présent cet hiver, et le pays semble avoir évité la flambée des taux de mortalité qu’il a connu à la même époque l’année dernière.

