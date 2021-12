Variante Omicron États-Unis : cas signalés dans cinq États, dont New York

Tous les voyageurs internationaux entrant aux États-Unis à partir de lundi devront présenter un test Covid-19 négatif effectué dans les 24 heures suivant leur vol (Photos : ./.)

Dix cas de la variante Omicron ont été enregistrés de New York à Hawaï, alors que de nouvelles règles obligeant les voyageurs internationaux à obtenir un test Covid-19 négatif dans la journée suivant le voyage entrent en vigueur lundi.

À partir de lundi, tous les voyageurs internationaux entrant aux États-Unis devront présenter un test de coronavirus négatif effectué dans les 24 heures avant leur vol. Tous les voyageurs, nationaux et internationaux, devront porter des masques dans les avions, les trains, les bus et autres moyens de transport jusqu’au 18 mars.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré jeudi que « rien n’était sur la table », y compris la possibilité d’exiger des vaccinations pour les voyageurs aériens nationaux.

Jeudi, Hawaï est devenu le cinquième État à confirmer un cas de la variante Omicron nouvellement découverte du coronavirus. La nouvelle est arrivée peu de temps après que des responsables à New York aient annoncé qu’il y avait cinq cas confirmés de la variante dans l’État.

Quatre des cinq cas étaient des résidents de la ville de New York ; la cinquième était une femme de Long Island qui avait récemment voyagé d’Afrique du Sud. Le statut vaccinal de la plupart des individus est inconnu.

Toutes les personnes testées positives pour la variante à New York n’ont pas voyagé récemment, ont déclaré des responsables, indiquant que la propagation dans la communauté était probable.

« La variante Omicron est ici à New York et dans l’État de New York. Nous sommes dans une situation de propagation communautaire. Ce n’est pas seulement dû aux personnes qui voyagent », a déclaré le commissaire à la santé de la ville de New York, le Dr Dave Chokshi.

Un jour après que le premier cas national de la souche hautement mutée du coronavirus ait été localisé en Californie, des responsables d’Hawaï, du Colorado, du Minnesota et de New York ont ​​tous signalé des cas.

Certaines des personnes infectées se sont rendues en Afrique du Sud ces dernières semaines. Cependant, certains n’avaient voyagé que dans le pays.

Un résident du Minnesota, qui a été vacciné, se serait rendu à New York pour une convention d’anime le 19 novembre. Mais le résident d’Hawaï n’avait pas du tout voyagé avant d’être infecté par la variante. Ils avaient également déjà été infectés par Covid-19, ont déclaré des responsables, et n’auraient apparemment pas été vaccinés.

Une deuxième personne en Californie a également été testée positive pour la variante.

La plupart des personnes infectées présenteraient des symptômes légers à modérés, selon des responsables de l’État.

Les responsables aux niveaux local et fédéral ont déclaré que ce n’était qu’une question de temps avant que la nouvelle variante contagieuse ne pénètre dans les États. La Maison Blanche a utilisé son arrivée comme un rappel aux Américains de se faire vacciner ou de recevoir leur rappel s’ils sont éligibles.

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré que la découverte « est un autre exemple de la raison pour laquelle il est important pour les personnes qui ne l’ont pas été de se faire vacciner, mais aussi pour le rappel », lors d’une conférence de presse plus tôt cette semaine.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que le risque mondial de la nouvelle variante est «très élevé».

La variante a un nombre élevé de mutations qui suggèrent qu’elle peut se propager tout aussi ou plus facilement que la variante Delta, qui représente actuellement 99,9 % des cas de Covid-19 aux États-Unis.

« L’émergence même d’Omicron est un autre rappel que bien que beaucoup d’entre nous puissent penser que nous en avons fini avec Covid-19, ce n’est pas fini avec nous », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, lors d’une session spéciale de l’Assemblée mondiale de la santé.

La variante a également été détectée au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Italie, au Portugal, en Allemagne, en Belgique, au Canada, en Australie, en Israël, à Hong Kong, au Nigéria, entre autres pays.

