Variante Omicron : Fauci prévient que les États-Unis seront « invariablement » touchés car la mutation est plus transmissible | Monde | Nouvelles

Le conseiller présidentiel Anthony Fauci a déclaré que les États-Unis tentaient de « devancer » la variante Omicron maintenant que plusieurs cas de mutation ont été officiellement signalés en dehors de l’Afrique du Sud. Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) a déclaré que la variante du coronavirus présentait un grand nombre de mutations, suggérant qu’elle pourrait échapper à la protection des vaccins actuels, car il suggérait que les scientifiques pouvaient prédire qu’elle serait plus transmissible. S’adressant à Weekend TODAY, le Dr Fauci a déclaré: « Nous ne le savons pas encore, mais vous devez être prudent et supposer que c’est le cas.

« Il contient également un tas de mutations qui suggèrent qu’il pourrait échapper à la protection, par exemple, des anticorps monoclonaux et peut-être même du plasma de convalescence pour les personnes infectées et guéries et éventuellement vaccinées.

« Ce sont tous des peut-être mais la suggestion suffit. »

Les inquiétudes concernant la transmissibilité parmi les vaccinés et ceux qui se sont remis du virus « nous font dire que c’est quelque chose auquel vous devez prêter une très grande attention et être préparé à quelque chose d’aussi grave », a déclaré le Dr Fauci.

Interrogé par le présentateur Peter Alexander pour savoir si le virus pourrait déjà être aux États-Unis, l’expert n’a pas pu l’exclure.

Il a déclaré: « Vous savez, je ne serais pas surpris que ce soit le cas. Nous ne l’avons pas encore détecté.

« Mais, lorsque vous avez un virus qui montre ce degré de transmissibilité et que vous avez déjà des cas liés aux voyages qu’ils ont notés en Israël et en Belgique et dans d’autres endroits.

« Lorsque vous avez un virus comme celui-ci, il finira presque invariablement par disparaître, essentiellement partout. »

Il a ajouté: « Le problème du blocage des voyages en provenance d’un pays donné est simplement de nous donner le temps de mieux l’évaluer. C’est la raison de le faire.

Le patient et ses contacts familiaux étaient en bonne santé, a indiqué l’ISS, ajoutant que la séquence de l’échantillon, « attribuable à celui désormais connu sous le nom de variante préoccupante (VOC) et défini hier par l’OMS comme « Omicron », était dans le processus de confirmation supplémentaire.

Le président colombien Ivan Duque a déclaré samedi que le pays prolongerait son état d’urgence sanitaire jusqu’au 28 février en raison de l’émergence d’une nouvelle souche de coronavirus en Afrique du Sud.

L’immunologue Leif Erik Sander de l’hôpital Charite de Berlin a déclaré que les vaccins actuels offriraient probablement au moins une certaine protection contre la variante Omicron.

« Je suis optimiste, nous n’aurons pas à repartir de zéro », a-t-il déclaré à la mairie, ajoutant que des recherches supplémentaires étaient nécessaires.

L’Allemagne a déclaré qu’elle classerait l’Afrique du Sud comme zone de variante virale à partir de dimanche. Cela ne va pas jusqu’à l’interdiction des vols, mais signifie que les compagnies aériennes ne peuvent transporter que des Allemands vers l’Allemagne depuis l’Afrique du Sud et même ceux qui sont vaccinés doivent passer 14 jours en quarantaine.