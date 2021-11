Variante Omicron: l’Afrique du Sud fait rage contre les restrictions après avoir trouvé une nouvelle souche Covid | Monde | Nouvelles

Après la découverte d’une nouvelle variante de Covid, des pays tels que les États-Unis et le Royaume-Uni ont déclaré qu’ils restreindraient les voyages en provenance d’Afrique du Sud et d’autres pays d’Afrique australe. Les mesures sont prévues pour tenter de contenir la nouvelle variante Omicron qui s’y propage. Des responsables américains ont déclaré que les vols en provenance d’Afrique du Sud, du Botswana, du Zimbabwe, de Namibie, du Lesotho, d’Eswatini, du Mozambique et du Malawi seraient affectés.

L’UE a également pris des mesures pour bloquer les vols en provenance d’Afrique du Sud.

Dans un communiqué, le président américain Joe Biden a qualifié cette décision de « mesure de précaution ».

Le Canada a également suivi et bloqué ses frontières aux voyageurs étrangers qui se sont récemment rendus en Afrique du Sud, en Namibie, au Lesotho, au Botswana, à Eswatini, au Zimbabwe et au Mozambique.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a précédemment déclaré que la nouvelle variante était « préoccupante », la nommant Omicron.

Le ministère sud-africain des Relations internationales et de la Coopération a déclaré : « Cette dernière série d’interdictions de voyager revient à punir l’Afrique du Sud pour son séquençage génomique avancé et sa capacité à détecter de nouvelles variantes plus rapidement.

« L’excellence scientifique doit être applaudie et non punie. »

Se référant aux restrictions de voyage, le ministre sud-africain des Affaires étrangères Naledi Pandor a déclaré : « Notre préoccupation immédiate est les dommages que ces restrictions causent aux familles, aux industries du voyage et du tourisme et aux entreprises. »

L’OMS a conseillé aux pays d’imposer des restrictions de voyage d’une manière étayée par des données.

L’organisation a déclaré que les restrictions devraient être imposées avec une « approche scientifique et fondée sur les risques ».

Plusieurs cas de la nouvelle variante ont été identifiés en Europe, dont deux au Royaume-Uni et un en Belgique.

La variante Omicron a également été détectée au Botswana, à Hong Kong et en Israël.

La nouvelle survient alors que l’Europe est actuellement aux prises avec une augmentation record de cas de coronavirus