Variante Omicron: le match de rugby de Twickenham a peut-être été un événement de super épandage COVID | Royaume-Uni | Nouvelles

Le 20 novembre à Twickenham, 80 000 fans de rugby se sont réunis dans les tribunes pour regarder l’Angleterre affronter l’Afrique du Sud pour les Autumn Nations Series. Maintenant, une semaine plus tard, la députée locale Munira Wilson (Lib-Dem) a demandé à tous les participants de passer un test Covid dans le cadre de la recherche de la super-variante Omicron.

Pour entrer dans le stade, tous les détenteurs de billets devaient présenter des preuves de double vaccination, un test de flux latéral négatif au cours des 48 dernières heures ou une infection antérieure au cours des 180 derniers jours, mais cela n’aurait pas empêché la variante Omicron de se propager.

Le député Wilson a déclaré dans un communiqué: « Bien que je sois convaincu que la Rugby Football Union (RFU) aura mis en place les protocoles nécessaires pour empêcher toute propagation potentielle, cela nous rappelle que nous devons tous rester vigilants dans la lutte contre cela. virus.

« Ceux qui avaient pris l’avion pour le match et tous ceux qui se trouvaient dans et autour du stade ce jour-là et qui ont des inquiétudes devraient suivre les conseils de l’UKHSA en se présentant et en se faisant tester.

« Plus largement, l’émergence de cette nouvelle variante souligne la nécessité de faire don de vaccins via le programme COVAX. Les ministres doivent passer à l’action et reconnaître que personne n’est à l’abri de Covid jusqu’à ce que nous soyons tous en sécurité. »

L’Afrique du Sud a été officiellement inscrite sur la liste rouge britannique avec le Botswana, le Lesotho, l’Eswatini, le Zimbabwe et la Namibie suite à la montée en puissance de la variante Omicron.

Le gouvernement sud-africain a qualifié les restrictions de voyage d' »injustifiées ».

Le Premier ministre britannique a exprimé ses inquiétudes concernant la nouvelle variante.

Boris Johnson a déclaré lors d’une conférence de presse : « Nos scientifiques en apprennent davantage d’heure en heure.

Le professeur de microbiologie Florian Krammer affirme également que la variante « volait sous le radar » dans divers pays jusqu’à ce que le Botswana et l’Afrique du Sud la détectent et sonnent l’alarme.

Il a ajouté : « Les mutations dans Omicron qui semblent anéantir la majorité des épitopes d’anticorps neutralisants sont très inquiétantes.

« Combiné à la forme physique apparente du virus, cela pourrait être un problème. Il y a maintenant beaucoup à faire pour avoir une meilleure idée du risque que pose cette variante du virus. »