Variante Omicron : les 3 choses que le Royaume-Uni doit faire pour éviter une propagation alarmante | Royaume-Uni | Nouvelles

premier ministre Boris Johnson a décidé de passer à son « plan B » ce soir pour tenter de s’attaquer à la Covid pandémie au Royaume-Uni, après que le Royaume-Uni a confirmé aujourd’hui qu’il est devenu le dernier pays à signaler des cas de la nouvelle variante Omicron. S’exprimant lors d’un briefing ce soir, le médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, a déclaré qu’il était « inévitable » que la variante Omicron se répande dans le monde au cours des prochains jours.

Le Premier ministre a annoncé une panoplie de mesures « temporaires et de précaution » dont le retour du port du masque obligatoire dans les commerces et dans les transports en commun.

Johnson a déclaré: « Nous devons maintenant prendre des mesures ciblées et proportionnées par mesure de précaution pendant que nous en apprenons davantage.

« Nous devons d’abord ralentir l’ensemencement de la variante dans ce pays, nous devons gagner du temps pour que nos scientifiques comprennent exactement à quoi nous avons affaire, et pour que nous puissions faire vacciner plus de gens, et surtout faire plus de gens boosté. »

Ces nouvelles règles seront revues dans trois semaines, parallèlement à un « coup de pouce » à la campagne de rappel.

Il a ajouté que le Royaume-Uni pourrait devoir « faire face » à la possibilité d’une action supplémentaire si la variante est très transmissible, émettant un avertissement inquiétant selon lequel nous pourrions assister à un autre verrouillage si la situation se détériore.

Il a déclaré : « Je pense que nous obtiendrons plus d’informations sur la transmissibilité, nous obtiendrons plus d’informations sur la capacité des vaccins à protéger contre le virus, mais cela va prendre un peu de temps.

« Pour le moment, les modèles sont plus ‘si ça se propage très vite, bien sûr ça va se propager très vite et aller dans beaucoup d’endroits, et si ça se propage moins vite ça va le faire moins’.

« Mais si c’est très transmissible et provoque une grande évasion, alors c’est clairement un problème majeur auquel nous devons faire face. Mais ce n’est pas ce que nous savons pour le moment, nous devons obtenir cette information. »

Deux cas de la nouvelle souche ont été détectés au Royaume-Uni – un à Nottingham et l’autre à Brentwood, Essex.

Les cas seraient liés et liés à des voyages en Afrique australe et les individus et leurs ménages ont été condamnés à s’isoler et des tests ciblés ont été effectués dans des zones où ils auraient été infectieux.

Sept autres pays, dont le Royaume-Uni, ont désormais identifié des cas de la souche Omicron.

Cet après-midi, le Royaume-Uni a annoncé avoir identifié les deux premiers cas de la variante, tous deux liés à un voyage en Afrique du Sud.

Le Botswana, la Belgique, Israël et Hong Kong ont tous confirmé des infections concrètes tandis que l’Allemagne et la République tchèque ont signalé des cas suspects.