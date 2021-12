Variante Omicron : l’OMS recommande une dose de rappel pour les groupes à haut risque

L’OMS a déclaré que les doses de rappel ne devraient être introduites que sur la base de preuves solides et cibler les groupes de population les plus vulnérables et à haut risque ainsi que les agents de santé de première ligne.

Au milieu de l’augmentation des cas de la variante Omicron du coronavirus dans plusieurs pays, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que les doses de rappel ne devraient être introduites que sur la base de preuves solides et cibler le groupe de population le plus vulnérable et le plus à risque. avec les agents de santé de première ligne. Auparavant, le Groupe consultatif stratégique d’experts sur la vaccination (SAGE) de l’OMS avait noté que seule une réduction minime et modeste avait été signalée dans la protection vaccinale contre la maladie chez les personnes complètement vaccinées depuis plus de six mois, a rapporté l’Indian Express. SAGE avait également ajouté que l’introduction de la dose de rappel dépend de la délibération de preuves solides et que seuls ceux qui ont le plus besoin de la dose de rappel en reçoivent une.

La dernière déclaration publiée par l’OMS a une importance particulière pour l’Inde, car le pays est connu pour suivre de près les observations et les avis émis par l’OMS. Ce qui rend la récente déclaration publiée par l’OMS encore plus importante pour l’Inde, c’est le fait que le gouvernement avait commencé à vacciner les agents de santé de première ligne le 16 janvier, il y a presque un an.

Selon la revue systématique du SAGE basée sur l’efficacité de quatre vaccins contre le coronavirus EUL de l’OMS, y compris Covishield, l’efficacité des vaccins contre les maladies graves a diminué d’environ 8% après le passage de 6 mois dans tous les groupes d’âge. Le déclin correspondant de l’efficacité du vaccin contre la maladie grave chez les adultes de plus de 50 ans s’est avéré être de 10 pour cent.

En guise de mise en garde, l’organisme mondial de la santé au sommet, l’OMS, a déclaré que les doses de rappel ne doivent être administrées que pour réduire la mortalité et l’incidence des maladies graves. Il a averti que toute administration à grande échelle de la dose de rappel risquait d’exacerber l’accès au vaccin. Il a en outre souligné que l’utilisation généralisée de la dose de rappel pourrait augmenter la demande de dose de rappel dans les pays développés, privant les pays pauvres et les pays prioritaires d’avoir accès aux vaccins contre le coronavirus.

