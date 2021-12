Variante Omicron: Maha adopte des directives Covid plus sévères, refuse les instructions du centre d’avoir une SOP uniforme

Dans sa lettre au secrétaire en chef supplémentaire du Maharashtra, le Dr Pradeep Kumar Vyas, le secrétaire à la Santé de l’Union Rajesh Bhushan avait souligné quelques directives majeures qui différaient des directives du centre.

Adoptant une approche plus prudente envers la variante Omicron du coronavirus que celle adoptée par le centre, le Maharashtra a publié une liste distincte de directives sur les normes Covid. Bien que le gouvernement central ait exhorté le gouvernement de l’État à aligner ses directives sur celles du centre, le secrétaire en chef de l’État, Debashish Chakraborty, a déclaré à The Indian Express que l’État n’allait pas changer ou amender ses directives pour le moment.

Défendant la décision du gouvernement de l’État d’avoir quelques directives distinctes, Chakraborty a déclaré que les États détenaient le pouvoir de prendre des mesures distinctes en vertu de la loi sur la gestion des catastrophes et de la loi sur les maladies épidémiques afin de contenir la propagation de la maladie. Le haut fonctionnaire de l’État a en outre déclaré que les directives du centre ne sont qu’un avis et que les États ne sont pas obligés d’adopter les mêmes directives. Il a ajouté qu’au cas où la situation locale du coronavirus changerait dans l’État, le gouvernement envisagerait de modifier ses directives.

Dans sa lettre au secrétaire en chef supplémentaire du Maharashtra, le Dr Pradeep Kumar Vyas, le secrétaire à la Santé de l’Union Rajesh Bhushan avait souligné quelques directives majeures qui différaient des directives du centre.

1. Alors que le Centre a imposé le test RT-PCR obligatoire pour les voyageurs internationaux voyageant uniquement en provenance de pays à risque, le gouvernement du Maharashtra a fait un pas en avant et a imposé le test RT-PCR pour tous les voyageurs internationaux débarquant dans les aéroports de l’État.

2. Alors que le centre recommandait une quarantaine obligatoire à domicile de sept jours pour tous les passagers internationaux dont le test était négatif, le gouvernement de l’État a augmenté la durée de la quarantaine à domicile à 14 jours.

3. Le gouvernement de l’État a également rendu obligatoire le test RT-PCR obligatoire pour les passagers qui ont un vol de correspondance depuis l’aéroport de Mumbai. Le centre n’a recommandé aucune directive de ce type dans son avis.

4. Autre écart majeur par rapport aux directives du centre, l’État a demandé à tous les passagers nationaux voyageant d’autres États vers le Maharashtra de produire un test RT-PCR négatif datant de moins de 48 heures au moment de leur arrivée. Le test RT-PCR est obligatoire pour tous les passagers quel que soit leur statut vaccinal Covid-19.

5. Le gouvernement de l’État du Maharashtra a également imposé une quarantaine institutionnelle de sept jours pour tous les passagers en provenance de pays à risque. Aucune directive de ce type n’a été émise par le gouvernement central.

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement central et le gouvernement de l’État dirigé par le ministre en chef Udhav Thackeray divergent sur la gestion de la pandémie de coronavirus. Le gouvernement de l’État au moment de la deuxième vague de coronavirus en avril de cette année avait critiqué le gouvernement central pour la pénurie de vaccins et l’approvisionnement insuffisant en oxygène médical.

