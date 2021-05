Variante «triple mutant» de Covid sous enquête dans le Yorkshire – «Ne vous inquiétez pas» | UK | Nouvelles

La variante «triple menace» avec une «étrange combinaison» de gènes a été identifiée dans le Yorkshire et le Humber. Les responsables de la santé ont exhorté le public à ne pas être «alarmé» par la nouvelle variante VUI-21MAY-01 ou AV.1 car ils estiment qu’elle n’est pas plus transmissible que d’autres souches telles que celles de l’Inde.

Greg Fell, directeur de la santé publique à Sheffield, a déclaré: «Nous surveillons VUI-21MAY-01 et nous gérons cela avec soin, comme nous le faisons pour toutes les épidémies dans la ville.

«Il n’y a aucune preuve suggérant que cette souche est plus transmissible que d’autres souches identifiées au Royaume-Uni et à travers le monde, ou suggérant que le vaccin ne fonctionne pas contre cette souche.»

La nouvelle de la dernière variante intervient alors que le taux R, qui surveille la propagation du virus, recommence lentement à augmenter.

Le taux R au Royaume-Uni est maintenant estimé entre 0,9 et 1,1, le plus élevé depuis le pic de la deuxième vague en janvier.

Si le taux R passe au-dessus de 1, cela indique que l’épidémie se développe à nouveau.

«Ne vous inquiétez pas», a déclaré M. Fell, «nous voulons que vous continuiez à faire ce que vous avez fait l’année dernière.

“Suivez les conseils, continuez à vous laver les mains régulièrement et portez un masque à l’intérieur.”

«Lorsque des cas ont été identifiés, un suivi supplémentaire des cas, des tests sur les contacts et un dépistage ciblé des cas seront utilisés pour limiter la propagation des variantes.»

Actuellement, le Royaume-Uni connaît des poussées isolées de la variante indienne à Bolton, Blackburn et Bedford, mais le Premier ministre, Boris Johnson, est convaincu que la variante ne perturbera pas l’assouplissement du verrouillage du Royaume-Uni.

Dans une déclaration du 20 mai, M. Johnson a déclaré: «Nous informerons tout le monde exactement à quel type d’arrangements s’attendre pour le 21 juin.

«Mais ce que je peux vous dire, et juste pour souligner que je ne vois toujours rien dans les données qui m’amène à penser que nous allons devoir dévier de la feuille de route – il faut évidemment rester prudent mais je ne vois rien cela me fait penser que nous devons dévier.

Le Royaume-Uni a complètement vacciné plus de 21,6 millions de personnes et fourni un premier vaccin à plus de 70% des adultes.

Le NHS England a déclaré que des jabs seraient offerts aux personnes âgées de 33 ans et plus à partir d’aujourd’hui et à celles âgées de 32 ans à partir de lundi.