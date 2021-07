‘Variante Wembley’: Tests positifs SOAR après la finale de l’Euro 2020 – ‘Tasses comme des sardines’ | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le match de dimanche a vu 60 000 fans revenir au stade de Wembley à Londres alors que l’Angleterre affrontait l’Italie dimanche dernier. Aucune distanciation sociale n’était en place et le port de masques faciaux n’était pas obligatoire.

Cependant, les détenteurs de billets devaient produire un test de coronavirus négatif pour assister à l’événement, un pilote gouvernemental pour évaluer l’impact des événements à grande échelle.

Un fan, qui s’auto-isole maintenant, m’a dit : « À peu près tous les groupes que je connais ont au moins un positif ou un isolant.

“Il semble juste que presque tout le monde l’ait attrapé.”

Un autre fan a rapporté que toutes les personnes avec lesquelles il avait assisté avaient contracté la “variante Wembley”.

Une personne a affirmé avoir passé un test de flux latéral dimanche qui a eu un résultat négatif mais s’est révélé positif le lendemain du match.

Il a écrit dans un article sur les réseaux sociaux vu par i: “Dieu sait qui me l’a pris, entassés comme des sardines à Wembley Park après le match de dimanche et le métro lui-même et les trains.”

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a critiqué le manque “dévastateur” de précautions contre les coronavirus lors de la finale de l’Euro 2020.

Maria Van Kerkhove, responsable technique des coronavirus pour l’OMS, a décrit « regarder la transmission sous mes yeux ».

Après l’événement, Mme Van Kerkhove s’est rendue sur Twitter pour exprimer son horreur face aux scènes dont elle a été témoin.

Elle a écrit : « Suis-je censée prendre plaisir à regarder la transmission se dérouler sous mes yeux. La pandémie de Covid-19 ne fait pas de pause ce soir.

“SARSCoV2 DeltaVariant profitera des personnes non vaccinées dans des environnements surpeuplés, démasqués, criant, criant, chantant. Dévastateur.”

Cependant, le Premier ministre a décidé d’aller jusqu’au bout de sa décision d’autoriser quelque 60 000 spectateurs à entrer dans le stade.

Boris Johnson a souligné que l’événement se déroulerait de « manière prudente et contrôlée avec des tests sur tous ceux qui s’y rendraient ».

A NE PAS MANQUER

La Bulgarie va interdire les Britanniques à partir du 19 juillet [UPDATE]

Les Britanniques à double piqûre sont les bienvenus en Irlande le jour de la liberté [REVEAL]

La Turquie sur la liste rouge malgré un nombre de cas de Covid inférieur à celui des Baléares ambre [INSIGHT]