Variantes de Covid-19: les scientifiques déterminent comment les variantes du SRAS-CoV-2 peuvent échapper à la réponse immunitaire humaine

L’étude a également déclaré que les anticorps sont capables de neutraliser la souche originale trouvée à Wuhan

Variantes de coronavirus: Les variantes de coronavirus qui se propagent rapidement contiennent des mutations qui sont capables d’aider le virus à échapper à la réponse immunitaire qui est générée dans le corps humain naturellement ou par des vaccins, c’est pourquoi ces variantes sont une source de préoccupation. Cependant, pour mieux comprendre comment résoudre ce problème, il est également important de comprendre comment ces mutations fonctionnent réellement, cela de manière trop urgente. Maintenant, des détails clés pour comprendre le fonctionnement de ces mutations d’échappement ont été trouvés dans une nouvelle étude menée par des scientifiques de Scripps Research avec des collaborateurs basés en Allemagne et aux Pays-Bas.

L’étude a été publiée dans Science, et les chercheurs ont étudié les nouvelles variantes identifiées pour la première fois au Royaume-Uni (B.1.1.7), en Afrique du Sud (B.135.1), en Inde (B.1.617) et au Brésil (P .1). Ils ont examiné l’importance des anticorps neutralisants se liant à la souche originale de SARS-CoV-2 en haute résolution en utilisant des techniques de biologie structurale. Ils ont également utilisé ces techniques pour étudier comment les mutations de ces nouvelles variantes ont perturbé ce processus de liaison.

Consultez les mises à jour en direct sur le coronavirus ici

Scripps Research, dans un communiqué, a déclaré que les scientifiques ont trouvé plusieurs des mutations regroupées dans un site appelé site de liaison au récepteur, et ce site est situé sur la protéine de pointe du virus, tandis que d’autres sites restent inchangés.

Les chercheurs ont examiné trois mutations dans la protéine de pointe du virus, à savoir N501Y, K417N et E484K. L’étude indique que ces mutations ont été trouvées dans la plupart des variantes majeures du coronavirus, seules ou en combinaison. De plus, tous ont été trouvés dans le site de liaison du récepteur ou à l’endroit où le virus se fixe aux cellules hôtes chez l’homme.

En testant les principales classes d’anticorps ciblant la zone à l’intérieur et autour de ces sites, les chercheurs ont découvert qu’en présence des mutations, les anticorps sont incapables de se lier et de neutraliser le virus. Ils ont ensuite utilisé des techniques d’imagerie structurale et cartographié ces parties du SRAS-CoV-2 à une résolution à l’échelle atomique, et ont examiné comment les sites où les anticorps seraient autrement capables de se lier et de neutraliser sont affectés par ces mutations.

L’étude a également déclaré que les anticorps sont capables de neutraliser la souche originale trouvée à Wuhan, mais que les variants sont capables d’échapper à cette réponse immunitaire, indiquant un besoin de vaccins mis à jour à un stade ultérieur.

Cependant, les scientifiques ont également déclaré que ces mutations n’affectaient aucun autre site vulnérable du virus, et ils ont également spécifiquement démontré que les anticorps qui ciblaient deux zones en dehors du site de liaison au récepteur n’étaient pas affectés par ces mutations.

Selon cette étude, les futurs vaccins et traitements basés sur des anticorps pourraient être en mesure de fournir un niveau de protection plus élevé contre le coronavirus et ses variantes s’ils sont utilisés contre des zones situées en dehors du site de liaison du récepteur dans le virus.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.