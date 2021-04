Variantes du virus Covid-19 (coronavirus): types de mutations et de variantes de coronavirus, ses symptômes, les risques encourus, les précautions, le traitement, etc.

Mutations et variantes de coronavirus, types de variantes de coronavirus: Un agent de santé recueille un échantillon sur écouvillon d’un résident âgé de Dharavi lors d’un dépistage porte-à-porte du COVID-19, à Mumbai, Maharashtra. (Photo / fichier PTI)

Variantes de Covid-19 en Inde: Alors que l’information est arrivée que le Bharat Biotech Covaxin développé localement a montré son efficacité pour neutraliser efficacement plusieurs variantes du SRAS-CoV-2 et du double mutant, les projecteurs sont à nouveau passés au nombre de variantes de coronavirus en Inde. Chez Financial Express Online, nous avons assimilé des informations concernant toutes les souches et mutations de Covid-19 les plus répandues en Inde.

Lire aussi – Coronavirus India Live News

Quels sont les types de variantes de Covid-19 trouvés en Inde?

De manière générale, il existe quatre souches de coronavirus en Inde qui sont responsables de la plupart des cas de Covid-19 et de plusieurs autres qui sont des variantes localement concentrées et spécifiques à la région.

a) Variante du Covid-19 Brésil – officiellement connue sous le nom de variante «B.1.1.28»: Cette variante de Covid-19 serait originaire du Brésil et serait responsable des 1,4 crore cas et plus de 3,5 lakh décès dus au coronavirus dans le pays sud-américain. L’Inde a vu une part équitable des cas de souche de coronavirus brésiliens.

b) Variante Covid-19 Afrique du Sud – officiellement connue sous le nom de variante «B.1.351»: Plus de 15 lakh personnes ont été touchées par l’épidémie de cette variante en Afrique du Sud et plus de 50 000 vies ont été perdues sur le continent africain à cause de cela. Peu de cas de souche de coronavirus sud-africain ont également été signalés en Inde.

c) Variante du Covid-19 UK – officiellement connue sous le nom de variante «B.1.1.7»: Vu dans un grand nombre de cas dans et autour de Delhi et du Pendjab, il est également connu sous le nom de «variante britannique Covid-19» ou «variante Kent». Un grand nombre de cas dans la deuxième vague de coronavirus ont été attribués à la variante britannique du coronavirus. Outre les symptômes habituels du coronavirus: fièvre, courbatures, toux persistante et perte d’odorat et de goût, les personnes touchées par la souche britannique Covid-19 se sont également plaintes de conjonctivite, d’éruptions cutanées, de maux d’estomac, de maux de gorge et de décoloration des orteils et des doigts.

d) Variante Covid-19 N440K et variante Covid-19 E484Q: Ces variantes ont été responsables d’un grand nombre de cas de coronavirus dans le Maharashtra et le Kerala, avait précédemment confirmé le Dr VK Paul, membre de Niti Aayog (Santé).

e) Variante Covid-19 B.1.36: C’est une variante spécifique à la région trouvée dans un grand nombre de cas de Covid-19 à Bengaluru.

Les variantes du virus Covid-19 sont communément désignées par le nom du pays où elles ont été découvertes pour la première fois.

Mutations du virus Covid-19 en Inde

Outre les variantes de Covid-19 India, il existe également plusieurs mutations du coronavirus dans le pays. Au fur et à mesure que le virus se propage, il mute et se réplique, et certains considèrent que les mutations sont la raison de la deuxième vague Covid plus meurtrière en Inde.

Au début, l’épidémie de Covid-19 (apparemment de Wuhan en Chine) était une épidémie à souche unique, mais à mesure qu’elle passait de personnes à personnes et à travers les pays, elle a muté. Les experts de l’ICMR ont déclaré qu’ils surveillaient constamment le comportement des mutations du coronavirus dans le pays.

Les mutations connues de Covid-19 en Inde sont –

Souche Covid-19 Double Mutant:

La souche de coronavirus Double Mutant – ou simplement une combinaison de plus de deux variantes de Covid-19 – a été trouvée dans des échantillons au Pendjab, à Delhi et au Maharashtra. Classée comme «variante B.1.617», elle contient des mutations de deux variantes distinctes de coronavirus – L452R et E484Q, et a été trouvée dans près de 20% des échantillons dans l’état du Maharashtra.

Souche Triple Mutant Covid-19:

Comme son nom l’indique, la «variante de triple mutation Covid-19» implique une souche de trois variantes de Covid-19 mentionnées ci-dessus. Une souche plus complexe, cette mutation de Coronavirus est considérée comme la raison de la flambée des cas dans le Maharashtra et Delhi dans la deuxième vague, et les experts disent qu’elle est beaucoup plus contagieuse.

Lire aussi – Pourquoi le rapport final de sécurité et d’efficacité de Covaxin n’arrive-t-il qu’en juin? Bharat Biotech clarifie

Variantes de Covid-19 et facteur Covaxin:

Cependant, dans un soupir de soulagement, le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) a tweeté mercredi que son étude a montré que Covaxin de Bharat Biotech neutralise plusieurs variantes du SRAS-CoV-2 et neutralise également efficacement la double souche mutante.

Les rapports indiquent que l’ICMR-Institut national de virologie a isolé et cultivé avec succès plusieurs variantes préoccupantes du virus SARS-CoV-2: B.1.1.7 (la variante britannique), B.1.1.28 (variante brésilienne) et B. 1.351 (variante Afrique du Sud).

Le principal organisme de recherche en santé a déclaré qu’il avait démontré le potentiel de neutralisation de Covaxin contre la variante britannique et la variante brésilienne. Notamment, l’ICMR-NIV a récemment réussi à isoler et à cultiver la souche mutante double B.1.617 SARS-CoV-2 identifiée dans certaines régions de l’Inde et dans plusieurs autres pays.

