Variété Hitmakers Ft. Olivia Rodrigo en streaming sur Twitch d’Amazon Music

Le pré-spectacle « On the Carpet » de Variety de son cinquième événement annuel « Hitmakers », présenté par Peacock et « Girls5eva », sera diffusé exclusivement sur Variety.com et sur la page Twitch d’Amazon Music à partir de 11h30 PT le samedi, 4 décembre.

La rédactrice principale en divertissement de Variety, Angelique Jackson, et le rédacteur en chef principal de la culture et des événements, Marc Malkin, organisent l’événement sur le tapis rouge en direct, tandis que la correspondante principale Elizabeth Wagmeister et le rédacteur en chef des récompenses Clayton Davis rapportent du Variety Studio.

Les stars de la musique comprendront Billie Eilish et Finneas, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, Lana Del Rey, Jack Harlow, Normani, Polo G, Kali Uchis et City Girls. Les plus grands dirigeants de l’industrie musicale seront également présents, notamment Wendy Goldstein (présidente de Republic Records), Jody Gerson (PDG d’Universal Music Group Publishing), Ethiopia Habtemariam (PDG de Motown Records) et Ron Perry (président et PDG de Columbia Records ).

Amazon Music accueillera le pré-spectacle sur le tapis rouge et la remise des prix de Variety, et remettra le prix de l’étoile montante de l’année à Polo G.

L’événement est lié au numéro annuel « Hitmakers » de Variety, qui célèbre l’année en musique et honore ceux qui contribuent à créer et à briser les 25 chansons les plus consommées de l’année.

« Hitmakers » se termine par un brunch sur invitation uniquement, présenté par Peacock et la série de comédie nominée aux Emmy du streamer « Girls5eva ». Au brunch, les acteurs et créateurs de « Girls5eva » aideront MC l’événement avec des vidéos réalisées exclusivement pour la célébration.

Regardez l’émission en direct samedi sur Page Twitch d’Amazon Music ou sur le site officiel de Variety.

Ailleurs dans les récents prix, Olivia Rodrigo a remporté le prix de l’artiste révolutionnaire de l’année, de l’album de l’année et de la chanson de l’année, tandis que SON auteur-compositeur de l’année aux troisièmes Apple Music Awards annuels plus tôt cette semaine.

Les Apple Music Awards récompensent les réalisations musicales dans cinq catégories distinctes et les gagnants sont choisis selon un processus qui reflète à la fois la perspective éditoriale d’Apple Music et ce que les clients du monde entier écoutent le plus.