‘Variety’ rapporte que Kanye West et Billie Eilish se préparent à faire la une de Coachella

Billie Eilish et Kanye West devraient être en tête d’affiche du festival Coachella 2022 samedi et dimanche soir, respectivement. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Variété.

Mafia de la maison suédoise sont également à l’affiche, bien qu’il ne soit pas clair s’il s’agit de la troisième tête d’affiche du festival – le créneau traditionnel de « retour en arrière » pour la réunion d’un artiste plus vétéran.

Variety a également souligné que West était la tête d’affiche du festival en 2011 et Eilish avait une performance monumentale en 2019. Swedish House Mafia avait déjà joué à Coachella en 2012.

Le festival, qui affiche déjà complet, devrait avoir lieu les week-ends du 15 au 17 avril et du 22 au 24 avril 2022 à l’Empire Polo Ground à Indio, en Californie. Cependant, comme l’a noté Variety, la vague d’Omicron met des dates dans l’air car beaucoup se demandent si le festival aura lieu en avril ou sera déplacé – pour la cinquième fois – à une date ultérieure.

Que le festival se déroule ou non comme prévu, ce fut une période passionnante pour Eilish. Le mois dernier, elle a dévoilé une délicieuse interprétation acoustique de sa chanson « Billie Bossa Nova » le lundi (20 décembre). Le visuel a été réalisé par Philip Andelman pour Gucci.

Dans le clip, Billie est rejointe par FINNEAS alors qu’elle parcourt la coupe infusée de bossa nova. La piste sert de boule de genre sur le deuxième album d’Eilish, Happier Than Ever, qui contient également des singles « My Future », « Therefore I Am », « Your Power », « Lost Cause », « NDA », « Happier Than Ever, » et « Fantaisie masculine ».

Au début du mois dernier, Eilish a rejoint le club de Saturday Night Live les hôtes doivent également faire office d’acte musical de la nuit dans leur propre épisode. La chanteuse est apparue dans l’émission de fin de soirée le 11 décembre pour faire ses débuts en tant qu’animatrice et a terminé la soirée avec des performances de « Happier Than Ever » et « Male Fantasy ».

En 47 saisons, Saturday Night Live n’a jamais eu que 35 musiciens à la fois animateurs et invités musicaux dans le même épisode. Eilish rejoint Harry Styles, Nick Jonas, Paul Simon, Dolly Parton, Britney Spears et bien d’autres.

