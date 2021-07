Varney: Biden, les gouverneurs démocrates “prêts à restreindre vos libertés”

in

Stuart Varney de FOX Business discute des États démocrates exigeant que les gens portent des masques à l’intérieur, quel que soit leur statut vaccinal.

L’animateur de FOX Business, Stuart Varney, a discuté des dernières directives sur le masquage à l’intérieur lors de son dernier “My Take”, sur “Varney & Co.”, arguant que le président Biden et les gouverneurs démocrates sont “prêts à restreindre vos libertés”.

STUART VARNEY : Le président de la Chambre, Pelosi, a qualifié le chef de la minorité McCarthy de “crétin”. McCarthy avait simplement demandé “où est la science” derrière la décision selon laquelle les masques doivent être portés sur le sol de la maison. Vous n’avez pas à vous cacher au Sénat — à 100 mètres, alors quelle est la différence scientifique entre les deux chambres ? L’orateur a déclaré à NBC News: “C’est un tel crétin”.

NEW YORK MANDATS POUR LE VACCIN CONTRE LA COVID-19 POUR LES TRAVAILLEURS GOUVERNEMENTAUX FACE AU RETOUR SYNDICAL CROISSANT

Ce combat ne va qu’empirer car les masques reviennent. Ou pour être plus précis, ils reviennent dans les États démocrates. L’État le plus peuplé du pays, la Californie, recommande désormais fortement de porter des masques à l’intérieur, même pour les personnes entièrement vaccinées. Apple stores : portez un masque. Disneyland et Disney World : à partir de demain, masqués, à l’intérieur, même si vaccinés. C’est la tendance chez les démocrates : faire un pas, reculer.

Je peux voir beaucoup de confrontations venir. Les personnes vaccinées ne seront pas contentes d’être repoussées dans leurs masques. Les personnes qui ne sont pas vaccinées, pour une raison quelconque, ne seront pas heureuses d’être exclues. Et nous nous sommes sûrement tous habitués à un certain niveau de liberté auquel nous ne sommes pas disposés à abandonner.

LA VILLE DE CALIFORNIE DEMANDE AUX TRAVAILLEURS DE LA VILLE DE PORTER DES BADGES DE PREUVE DE VACCINATION S’ILS VEULENT ÊTRE SANS MASQUE

Tout cela, alors que les démocrates gardent le silence sur la crise du COVID à la frontière. News ce matin : deux dénonciateurs se sont manifestés, affirmant que l’équipe Biden avait délibérément minimisé le nombre d’enfants migrants positifs au COVID, qui se trouvent maintenant en Amérique, peut-être dans votre état.

Cette administration et les gouverneurs démocrates sont prêts à restreindre vos libertés, même si, comme le dit le Washington Post, « le masquage intérieur incite les experts à se demander où sont les données ?

Ce‘s ce que le chef de la minorité McCarthy demandait. Et c’est à ce moment-là que le Président Pelosi a dit “c’est un idiot”.

