Varun Dhawan investit un montant non divulgué dans Fast&Up

Avec ce financement, Fast&Up vise à accélérer sa vision de fournir une nutrition de qualité à plus de consommateurs, d’améliorer les capacités de fabrication et de se développer à l’échelle mondiale.

L’acteur de Bollywood Varun Dhawan a investi un montant non divulgué dans Fast&Up. Cet investissement intervient juste après que Fast&Up a levé son financement de série C de 22 millions de dollars par Morgan Stanley Private Equity Asia (MSPEA). C’est la première fois que Morgan Stanley investit dans une entreprise new age. « J’ai toujours été enclin à une alimentation saine et à une bonne forme physique. Ayant vu un engagement direct de Fast&Up à offrir aux clients la meilleure expérience en ce qui concerne leurs produits, je connais bien le leadership de la marque sur le marché et ses capitaux propres croissants. J’ai hâte de faire partie du voyage pour accélérer la transformation nutritionnelle indispensable de l’Inde », a déclaré Varun Dhawan.

Le Good Vibes Officer de la marque a pris de plus en plus conscience des enjeux de la nutrition au quotidien qui l’ont conduit à investir dans le secteur. La startup de nutrition saine, âgée de six ans, prétend avoir touché plus de 100 millions de personnes par mois. Il a lancé 20 nouveaux produits en 2020, affichant une croissance de 100 % au cours de l’exercice précédent, dans le but de répondre à la santé globale de toute la famille indienne grâce à sa conviction fondamentale d’une nutrition intelligente certifiée par le choix éclairé.

Varun Dhawan est le Good Vibes Officer de la société et espère que ce partenariat sera encore renforcé avec son investissement dans Fast&Up, a déclaré Vijayaraghavan Venugopal, PDG et co-fondateur de Fast&Up. «Nous sommes ravis d’accueillir Varun Dhawan dans notre famille Fast&Up avec son intérêt pour le secteur du fitness. Son alignement contribuera à accélérer l’incursion de la marque auprès des consommateurs indiens qui souhaitent être actifs avec une nutrition intelligente », a-t-il ajouté.

Fast&Up vise à accélérer sa vision de fournir une nutrition de qualité à plus de consommateurs, d’améliorer les capacités de fabrication et de se développer à l’échelle mondiale. La marque a investi de manière agressive dans sa recherche de produits pour propulser le développement d’une marque de nutrition quotidienne de premier plan axée sur la longévité et a l’intention d’entrer dans de nouvelles catégories.

