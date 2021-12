Varun Gandhi cible les gouvernements du BJP sur le chômage ; demande combien de temps les jeunes doivent-ils rester patients

Les remarques de Varun Gandhi sont intervenues quelques jours après que le gouvernement de l’Uttar Pradesh a annulé le test d’éligibilité des enseignants UP ou l’examen UPTET 2021 après la fuite du document.

Le député du BJP, Varun Gandhi, a critiqué aujourd’hui les gouvernements du BJP dans l’Uttar Pradesh et au Centre sur la question de la hausse du chômage. Varun Gandhi a déploré le manque d’opportunités pour les jeunes dans les emplois gouvernementaux et s’est demandé combien de temps ils devraient rester patients.

« Premièrement, il n’y a pas d’emplois gouvernementaux. Pourtant, si une opportunité se présente, le document est divulgué, si l’examen est passé, il n’y a aucun résultat pendant des années, ou il est annulé en raison d’une arnaque. Plus de 1,25 crore de jeunes attendent le résultat de l’emploi du groupe ferroviaire D depuis deux ans. Il en est de même pour le recrutement de l’armée. Jusqu’à quand la jeunesse indienne doit-elle s’armer de patience ? a-t-il tweeté.

Notamment, les remarques de Varun Gandhi sont intervenues quelques jours après que le gouvernement de l’Uttar Pradesh a annulé le test d’éligibilité des enseignants UP ou l’examen UPTET 2021 après la fuite du document. D’autre part, de nombreux jeunes attendent les résultats de leur examen des chemins de fer alors que les nouveaux recrutements n’ont pas encore été annoncés par les chemins de fer.

सरकारी नौकरी ही नहीं है, फिर भी कुछ मौका आए तो पेपर लीक हो, परीक्षा दे दी तो सालों साल रिजल्ट नहीं, फिर किसी घोटाले में रद्द ग्रुप डी के सवा करोड़ नौजवान दो साल से परिणामों के इंतज़ार में हैं। में भर्ती का भी वही हाल है। ?? – Varun Gandhi (@varungandhi80) 2 décembre 2021

Le 30 novembre, le député du BJP a écrit une chronique dans The Indian Express sur la question de la hausse du chômage. « Avec 20 millions d’Indiens entrant sur le marché du travail chaque année, peu d’emplois sont créés. Tout cela, à une époque où le secteur informel, qui était un soutien naturel, est bouleversé par une poussée de formalisation, tirée par la démonétisation, la TPS et le verrouillage », a écrit Varun Gandhi dans l’article.

Le député de Pilibhit Lok Sabha a critiqué la gestion par le gouvernement des questions économiques et de l’emploi sans viser directement l’administration centrale. Il avait également exprimé son soutien à l’agitation des agriculteurs contre les trois lois agricoles qui ont été récemment annulées par le Parlement.

