Varun Gandhi pilote un projet de loi d’initiative parlementaire visant à obtenir une garantie légale sur le MSP

Les députés peuvent piloter un projet de loi d’initiative parlementaire à titre personnel, quelle que soit leur affiliation à un parti. Depuis 1952, seulement une douzaine de projets de loi d’initiative parlementaire ont été adoptés.

Continuant à soutenir les demandes des agriculteurs après la chute majeure du Centre sur les lois agricoles, le député du BJP Varun Gandhi a piloté un projet de loi d’initiative parlementaire visant à garantir la garantie légale du MSP avec une dépense financière de Rs 1 lakh crore. Cela survient quelques jours seulement après que le Samyukt Kisan Morcha a annoncé le retrait des manifestations après que le Centre a accepté les demandes en suspens des agriculteurs en agitation.

Le projet de loi intitulé – Le projet de loi sur le droit des agriculteurs à la réalisation du prix de soutien minimum garanti pour les produits agricoles, 2021 – vise à fournir un prix de soutien minimum (MSP) légalement garanti pour 22 cultures qui devrait être fixé à une marge bénéficiaire de 50 pour cent par rapport au prix global. coût de production. Gandhi a soumis le projet de loi au Parlement mais il n’a pas encore été présenté.

Les députés peuvent piloter un projet de loi d’initiative parlementaire à titre personnel, quelle que soit leur affiliation à un parti. Depuis 1952, seulement une douzaine de projets de loi d’initiative parlementaire ont été adoptés.

Conformément à la législation proposée par Gandhi, tout agriculteur réalisant un prix inférieur au MSP déclaré ci-dessus aura droit à une compensation égale à la différence de valeur entre le prix réalisé et le MSP garanti. Il propose également que les paiements soient effectués directement sur les comptes des agriculteurs dans les deux jours suivant la transaction.

Le projet de loi intervient alors même que le Centre a retiré les trois lois agricoles litigieuses par le biais d’un projet de loi au Parlement et a même accepté les demandes en suspens des agriculteurs, y compris le retrait immédiat des affaires contre les agriculteurs agités et pour qu’un comité examine la question de MSP.

Gandhi, le député de Pilibhit, avait publiquement soutenu les agriculteurs et suggéré au gouvernement de s’engager avec eux. Il a été parmi les premiers à demander des « mesures strictes » contre son propre chef de parti et ministre de l’Union Ajay Kumar Mishra pour l’implication présumée de son fils dans l’incident de Lakhimpur Kheri qui a fait quatre morts parmi les agriculteurs.

Un jour après que le Premier ministre eut annoncé l’abrogation de trois lois agricoles, Gandhi a écrit à Modi que de nombreuses « vies innocentes » auraient pu être sauvées si la décision avait été prise plus tôt.

Sur les questions liées aux agriculteurs, Gandhi a pris une position en faveur des agriculteurs qui ne semble pas conforme à la position officielle du BJP. Rappelant la justification du projet de loi, Gandhi a déclaré que la déclaration de MSP garanti aux agriculteurs se traduirait par une meilleure réalisation des exploitations agricoles pour potentiellement 93 millions de ménages agricoles, conduisant à une résurgence de l’économie rurale.

(Avec entrées PTI)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.