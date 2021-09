Varun Gandhi soutient les agriculteurs qui protestent à Kisan Panchayat et dit qu’il “doit comprendre leur douleur”

in

Le député du BJP, Varun Gandhi, a déclaré que le gouvernement devait relancer les pourparlers avec les agriculteurs protestataires d’une “manière respectueuse” et travailler avec eux pour parvenir à un terrain d’entente.

Alors que des milliers d’agriculteurs protestataires se sont rassemblés dimanche au « Kisan Mahapanchayat » qui s’est tenu à Muzaffarnagar dans l’Uttar Pradesh, le député du BJP Varun Gandhi a déclaré que le gouvernement devait relancer les pourparlers avec eux de « manière respectueuse » et travailler avec eux pour parvenir à un terrain d’entente. .

Partageant une vidéo du ‘Kisan Mahapanchayat’, Gandhi a écrit sur Twitter : « Des milliers d’agriculteurs se sont rassemblés pour protester aujourd’hui, à Muzaffarnagar. Ils sont notre propre chair et notre propre sang. Nous devons commencer à nous réengager avec eux de manière respectueuse : comprendre leur douleur, leur point de vue et travailler avec eux pour trouver un terrain d’entente. »

Les remarques de Gandhi interviennent alors que son parti réitère sa position sur les lois agricoles litigieuses, affirmant que les syndicats d’agriculteurs n’étaient pas disposés à s’asseoir sur la table pour trouver un terrain d’entente. Le Centre a indiqué que la demande d’abrogation des lois agricoles n’était pas raisonnable. Plus de 10 séries de pourparlers entre le Centre et les agriculteurs ont eu lieu jusqu’à présent, mais aucune conclusion n’a été atteinte.

