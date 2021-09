Varvara Gracheva donne la surprise et se qualifie pour les seizièmes de finale de l’US Open

09/02/2021

Le joueur de tennis espagnol Paula Badosa, numéro 26 de la WTA et tête de série numéro 24, a été éliminé en 30e de finale de l’US Open après avoir été battu par 6-4 et 6-4 en une heure et dix-neuf minutes contre Varvara Gracheva, russe, numéro 82 de la WTA. Après ce résultat, le vainqueur sera en huitièmes de finale de l’US Open.

La joueuse espagnole a réussi à casser le service de son adversaire 2 fois, tandis que la Russe l’a fait 4 fois. De même, la joueuse russe a eu une efficacité de 49% au premier service, aucune double faute et a réussi à gagner 64% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu une efficacité de 75%, a fait 6 doubles fautes et a réussi à remporter les 58% de points de services.

Lors des huitièmes de finale, nous aurons la confrontation du Russe et du vainqueur du match entre le joueur de tennis slovaque Anna-Karolina Schmiedlova et le joueur russe Anastasia Pavlyuchenkova.

Ce championnat se déroule en New York entre le 24 août et le 11 septembre sur un court extérieur en dur. Pendant la compétition, un total de 234 joueurs de tennis s’affrontent et un total de 128 arrivent à la phase finale.Les joueurs proviennent de ceux qui se qualifient directement, de ceux qui ont passé les phases précédentes du championnat et des invités.