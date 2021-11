Vasilevskiy remporte la 200e victoire, le Lightning domine le Kraken 3-0

Andrei Vasilevskiy a effectué 17 arrêts lors de sa 200e victoire et le Lightning de Tampa Bay a battu le Kraken de Seattle 3-0 vendredi soir pour sa sixième victoire en sept matchs.

Steven Stamkos, Pierre-Edouard Bellemare et Ross Colton ont marqué pour Tampa Bay, qui s’est amélioré à 8-1-3 en novembre et a remporté trois victoires de suite.

Vasilevskiy, le choix de première ronde de Tampa Bay (19e) au repêchage de 2012, a une fiche de 200-86-22 depuis ses débuts le 16 décembre 2014. Il a rarement été testé lors de son 28e blanchissage et deuxième en deux matchs après avoir blanchi. les Flyers de Philadelphie mardi.

« Grande réalisation. J’en suis fier », a déclaré Vasilevskiy. « Évidemment, je tiens à remercier mes coéquipiers pour cela parce que je ne peux pas gagner tout seul. C’est un excellent travail d’équipe. »

Philipp Grubauer a effectué 23 arrêts pour Seattle, qui a une fiche de 1-7-1 sur la route lors de sa première saison dans la LNH et de 0-6-1 lors de ses sept derniers matchs à l’extérieur du Climate Pledge Arena.

« Nous avions un demi-pas de retard ce soir », a déclaré l’entraîneur de Seattle Dave Hakstol. « Nous n’avons pas créé assez de pression dans la zone offensive. Nous devions être meilleurs pour gagner des rondelles dans les deux zones. Ils ont bien défendu. Ils ont bien patiné. Ils nous ont poussés vers l’extérieur.

Bellemare, qui était un coéquipier de Grubauer la saison dernière avec l’Avalanche du Colorado, a donné l’avance à Tampa Bay à 2:52 de la première période. Il a décoché un tir du poignet du point d’engagement gauche qui a dépassé le gant de Grubauer pour son premier but de la saison.

« Nous semblons abandonner beaucoup le premier but, a déclaré l’attaquant Jaden Schwartz. « Nous avons besoin de meilleurs départs. Nous finissons par trop courir après (le match). »

Colton a porté la marque à 2-0 en récupérant le carambole d’un tir bloqué et en battant Grubauer à la 31e seconde de la deuxième période pour son deuxième de la saison.

« C’est comme ça que nous gagnons », a déclaré l’entraîneur du Lightning Jon Cooper à propos de l’attaque équilibrée qui a compensé les blessures des meilleurs attaquants Nikita Kucherov et Brayden Point.

« Donc nous jouons D, en essayant de garder les choses à l’extérieur, et si les choses tombent en panne, le gardien de but est là et tout le monde participe. Et surtout avec certains des gars que nous avons, c’est très nécessaire. Cela a été vraiment solide effort d’équipe. »

Stamkos a donné une avance de 3-0 à Tampa Bay à 11:32 de la troisième période lorsqu’il a réussi une passe d’Ondrej Palat devant Grubauer depuis le cercle gauche. Il s’agissait de son 11e but en tête de l’équipe.

Yanni Gourde de Seattle, qui a centré le troisième trio du Lightning lors de leur championnat de la Coupe Stanley en 2020 et 2021 avant d’être sélectionné par Seattle lors du repêchage d’expansion, a reçu un accueil chaleureux de la part de la foule à guichets fermés à Amalie Arena et un hommage vidéo lors d’un arrêt de jeu à mi-parcours de la première période.

Il a reçu sa bague de la Coupe Stanley de son ancienne équipe après l’entraînement matinal.

« J’espère qu’ils n’avaient pas la caméra sur moi parce que mes yeux étaient un peu larmoyants », a déclaré Cooper à propos de l’hommage vidéo. « Cela a montré à quel point il était un favori des fans. Il le méritait. »

UN RAPIDE 200

La 200e victoire de Vasilevskiy est survenue lors de sa 318e apparition. Seul le Temple de la renommée du hockey, Ken Dryden (309 matchs) a été plus rapide à 200 victoires. Vasilevskiy est le leader de carrière de Tampa Bay en termes de victoires.

PAS DE CAPITAINE

Seattle était sans son capitaine, le défenseur Mark Giordano, qui a été placé dans le protocole COVID-19 de la LNH plus tôt dans la journée. Il a été remplacé par Haydn Fleury.

SUIVANT

Kraken : disputez le deuxième d’un road trip de quatre matchs en Floride samedi.

Foudre : commencez un voyage de deux matchs au Minnesota dimanche.