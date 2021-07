Vasilije Micic renouvelle pour trois saisons avec Anadolu Efes

01/07/2021 à 17h17 CEST

Vassilije Micic, l’un des “bourreaux” du Barça lors de la dernière finale de l’Euroligue, continuera à Anadolu Efes pour les trois prochaines saisons, et deviendra l’un des joueurs les mieux payés d’Europe

Le gardien serbe, qui semblait avoir un pied et demi en NBA la saison prochaine, a décidé de changer ses plans avant l’offre substantielle présentée par son équipe, Anadolu Efes, et a décidé de changer ses plans et de continuer dans l’équipe turque.

Elu MVP de la dernière saison régulière et du Final Four de Cologne, il a aidé son équipe à décrocher enfin l’Euroligue, battre le Barça dans le match qui a décidé du titre.

Un joueur décisif

Micic, 27 ans et 1,96, moyenne cette saison en Euroligue, 16,7 points et 4,9 passes décisives en 40 matchs joués. Lors du Final Four à Cologne, le Barça l’a subi dans sa chair, où il a terminé avec une moyenne de 25 points et 5,5 passes décisives. Il a également dirigé la ligue turque.

🚨 #MVP ile 3 ans & imath;l Daha ! 🚨 2018-2019 deuxième bu yana formam & imath;z & imath; terleten & scedil; ampiyon oyuncumuz Vasilije Micic ile 3 et & imath; ll & imath; k sözle & scedil; me yeniledik! 💪🏻 # BenimYerimBuras & imath; pic.twitter.com/qcEofOh1Rt – Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) 1er juillet 2021

Lors de ses 164 matchs en Euroligue, il a accumulé 1 891 points (11,5 en moyenne) et 773 passes décisives (4,7). Il a joué pour le Bayern Munich, le Red Star, Tofas Bursa et Zalgiris Kaunas avant de venir à Anadolu Efes où il a joué les trois dernières saisons.

Une des grandes stars de l’Euroligue qui décide de continuer en Europe, avec l’intention de maintenir Anadolu parmi les meilleurs d’Europe.

Sans aucun doute, vousmauvaise nouvelle pour le Barça qui aura une nouvelle fois un joueur décisif devant lui sous toutes les facettes, dans le combat du Barça pour remporter à nouveau l’Euroligue, le titre qui a dérapé à Colonia avec Micic en tête.