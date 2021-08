Vasseur dit qu’Alfa Romeo “a échoué” en termes de points

in

Avec seulement trois points au tableau, Fred Vasseur estime qu’Alfa Romeo a fait un pas en avant dans la “performance pure”, ils ont “échoué” en matière de points.

Alfa Romeo a pris la tête pendant la pause estivale à l’issue d’une course aux points au Grand Prix de Hongrie avec Kimi Raikkonen ramenant sa C41 à la maison à la dixième place.

Cela n’a cependant pas suffi pour conserver la huitième place avec l’équipe révisée par Williams, qui a réussi un double pointage.

Avec seulement trois points dans la première moitié de cette campagne, Alfa Romeo a sept points de retard sur l’équipe Grove et, il faut le dire, avec peu de signes qu’ils peuvent combler le déficit.

Cela a été décevant pour le directeur de l’équipe Fred Vasseur, qui pense que la C41 est une nette amélioration par rapport à la voiture de l’année dernière, ils n’obtiennent tout simplement pas les points.

« C’est vraiment un sentiment mitigé », a-t-il déclaré, « mais je pense que nous avons fait un bon pas en avant en termes de performances pures, probablement les meilleures sur la grille.

« Si vous prenez l’écart jusqu’à la pole position, je pense que nous avons la meilleure amélioration entre les 10 équipes, et c’est pour différentes raisons, avec Ferrari qui fait du bon travail du côté de PU. Sur le châssis, nous avons aussi fait un bon développement, et ça paye.

«Maintenant, j’ai un sentiment mitigé car l’objectif n’est pas de faire un bon pourcentage, c’est de marquer des points, et nous avons échoué. J’aimerais avoir beaucoup plus de points au championnat.

Kimi : “Dans le top 10 c’est sûr !” 😆😂#F1 @alfaromeoracing pic.twitter.com/3pELAKSzIK – Formule 1 (@F1) 7 juillet 2021

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Raikkonen et son coéquipier Antonio Giovinazzi ont manqué à quatre reprises, P11 à Bahreïn, Monaco, Bakou et en France.

« Je pense que si vous jetez un œil, nous aurions pu faire [scored more], mais pour différentes raisons que nous ne l’avons pas fait, et l’une des raisons est que nous avons tellement de voitures qui finissent maintenant les courses, tellement de voitures à la fin », a ajouté Vasseur.

« Quand vous êtes P12 ou P13 en qualification, vous finirez P12 ou 13 et vous ne marquerez pas de points

« Si je veux être positif, comme je l’ai déjà dit, ce qui est le plus important pour l’avenir de l’entreprise, c’est que nous ayons fait un bon pas pour la première fois depuis longtemps. Les deux dernières saisons ont été des saisons difficiles, l’année dernière, en raison de circonstances extérieures, je dirais.

“Mais nous sommes restés concentrés sur les objectifs et nous avons continué à nous améliorer et à faire le travail et au final, c’est un bon pas en avant pour l’équipe.”