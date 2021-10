Vasseur : La situation est une opportunité pour Antonio

Le directeur de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, insiste sur le fait que tout n’est pas encore terminé pour Antonio Giovinazzi, car il insiste sur le fait que le pilote sous pression peut encore renverser la vapeur.

Que le siège de Giovinazzi chez Alfa Romeo soit menacé n’est plus un fait caché, car la pression monte sur le pilote soutenu par Ferrari pour qu’il soit performant afin de conserver son siège. Giovinazzi n’a pas mis le feu au monde au cours de son séjour de trois ans avec l’équipe ayant comme critère un Kimi Räikkönen vieillissant.

Avec Valtteri Bottas confirmé en remplacement de Räikkönen, partant à la retraite, l’autre siège Alfa Romeo est toujours à gagner avec de nombreux candidats en lice pour piloter pour l’équipe basée à Hinwil. Toto Wolff a déjà exprimé son intérêt à obtenir un siège pour Nyck de Vries – le champion de Formule E de cette année pour Mercedes – en F1 avec seulement le siège Alfa Romeo en option maintenant après qu’Alexander Albon ait obtenu un lecteur pour Williams, un siège que Wolff visait auparavant pour de Vries.

Le pilote ART Theo Pouchaire, actuellement cinquième au classement des pilotes F2, est naturellement lié au siège en plus d’être un pilote junior Sauber, tandis que le pilote chinois F2 Guanyu Zhou émerge également comme candidat au siège.

Cependant, parlant à Racer, Vasseur pense que Giovinazzi peut toujours conserver son siège pour 2022, à condition qu’il se ressaisisse et améliore ses performances alors que cette saison avance vers sa phase finale.

« En termes de performance pure, nous devons parler des qualifications et de la course », a déclaré Vasseur. « L’année dernière, il a fait de très bonnes courses et a été le meilleur coureur du premier tour, il a donc très bien fait l’an dernier dans la course.

« Cette saison, il a un peu de mal quand il a dû s’améliorer en qualifications après la Q1. Il a très bien fait lors des dernières épreuves, et j’étais très heureux de voir qu’il pouvait livrer et faire un pas sur les différents relais et descentes. Il s’améliorait de la Q1 à la Q2 et de la Q2 à la Q3 à chaque manche, et il a pu tout mettre en place et peaufiner pendant les qualifications.

Vasseur a clairement exprimé ses attentes vis-à-vis de son pilote : « C’est sûr, maintenant l’objectif est de marquer des points, et les dernières épreuves ont été un peu difficiles. Mais je sais qu’il est capable de faire le travail et maintenant j’attends le week-end où il mettra tout en place – rythme de qualification, rythme de course, puis du premier au dernier tour.

Avec Alfa Romeo étant la seule équipe avec un siège vacant, Vasseur estime que l’équipe est en position de force pour avoir le luxe du choix.

“Je pense qu’au moins le bon côté de notre position est que nous pouvons attendre parce que nous savons que nous avons des pilotes en contact et que le ballon est entre nos mains”, a-t-il déclaré. « C’est aussi l’occasion pour Antonio de montrer qu’il peut s’améliorer.

« Je considère la situation comme une opportunité pour Antonio, car c’est le gars dans la voiture qui peut montrer qu’il peut faire du bon travail et s’améliorer. C’est beaucoup plus frustrant quand on n’est pas dans la voiture et qu’il faut attendre de voir si les autres vont bien ou mal.

“Antonio a cette opportunité, et il doit la saisir”, a conclu le Français, exhortant son responsable à saisir la chance qui lui est donnée.

Giovinazzi occupe actuellement la 18e place du championnat des pilotes de F1 de cette année, la 10e place à Monaco étant son meilleur résultat et son seul pointage cette saison. Il participera à sa 56e course de haut vol lors du prochain Grand Prix de Turquie.