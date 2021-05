Vasseur : “Le karting est le problème, pas la Formule 1”

Le directeur de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, pense que le karting serait mieux servi pour garder les jeunes avant qu’ils ne fassent partie de la série d’alimentation de la Formule 1.

Il n’y a pas beaucoup de meilleures personnes dans le paddock pour poser des questions sur la prochaine génération de talents car l’équipe ART de Vasseur a contribué à fournir une plate-forme à pas moins de 25 pilotes de Formule 1.

Récemment, le patron de Mercedes, Toto Wolff, a longuement parlé de la «stigmatisation» attachée aux «enfants riches» qui se dirigent vers la Formule 1, mais Vasseur voit un autre problème lié à la structure globale de développement des jeunes, outre les coûts.

“Le problème n’est pas la Formule 1, c’est le karting”, a déclaré Vasseur à la branche italienne de Motorsport.com.

« Ils ont tout anticipé, aujourd’hui à 12 ans un garçon peut déjà participer aux championnats du monde, et à 13 ou 14 ans ils ont terminé leur parcours, ou du moins ils ont le sentiment d’avoir tout fait en karting.

« À ce moment-là, ils veulent passer à la monoplace, et ils trouvent toujours un promoteur d’un championnat qui décide de l’ouvrir jusqu’à 14 ou 15 ans, donc à 16 ans tu les trouves en Formule 3. Théo Pourchaire (récent vainqueur à Monaco en F2 à seulement 17 ans) en est un bon exemple.

«Je ne veux pas parler comme un vieil homme, mais j’en parlais il y a peu avec Giedo van der Garde, qui m’a rappelé que lorsqu’il avait le même âge que Pourchaire, il était champion du monde de karting. Le problème vient de là, et paradoxalement je pense qu’il serait dans l’intérêt du karting de garder les jeunes un peu plus longtemps.

“Cependant, cela ne veut pas dire que les jeunes ne sont pas préparés, au contraire, le professionnalisme de la série junior a beaucoup grandi, et cela permet même aux très jeunes pilotes de pouvoir faire du bon travail lorsqu’ils arrivent en Formule 1 . “

Vasseur a développé ce point, disant que quelque chose comme être au centre d’un briefing d’équipe semblera tout à fait naturel pour un jeune pilote de Formule 1, mais ce à quoi ils ne sont pas bien préparés, c’est la nature implacable des médias.

Il a ajouté: «Probablement pour ces enfants, le sport automobile, avec tous ses problèmes, est une sorte de zone de confort. C’est leur monde, ils parlent de course et ils le font depuis plusieurs années, et ils sont habitués à faire face à ce genre de problèmes.

«Même lorsqu’ils réunissent dix ingénieurs autour de la table, le plus important pour un jeune pilote est de construire une relation très forte avec son ingénieur piste, et c’est quelque chose qu’ils ont déjà fait, ils y sont habitués.

« Il est probablement plus difficile pour ces gars de gérer la pression médiatique que les problèmes techniques, car le monde médiatique en Formule 1 est quelque chose qu’ils n’ont jamais vu auparavant.

“Parfois, les plus gros problèmes pour un jeune rookie sont ceux qui l’attendent en dehors de la voiture et du stand.”

