Vasseur ne blâme pas Giovinazzi pour la perte de points du GP de Turquie · .

Le directeur de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, refuse de blâmer le pilote Antonio Giovinazzi pour avoir coûté des points à l’équipe après avoir échoué à suivre les ordres de l’équipe lors du Grand Prix de Turquie.

Giovinazzi a été invité à deux reprises à autoriser son coéquipier Kimi Raikkonen à le dépasser dans les dernières étapes de la course, mais a refusé. Raikkonen a bouclé plusieurs secondes plus vite que son coéquipier avant de le rattraper, et bien que Giovinazzi ait augmenté son rythme, il est resté en deçà des temps au tour de Raikkonen.

Giovinazzi a terminé la course aux sept dixièmes de seconde d’Esteban Ocon, qui a marqué le dernier point. Vasseur a admis que l’équipe avait raté une occasion de marquer des points parce que Raikkonen était coincé derrière son coéquipier.

Cependant, il hésitait à blâmer Giovinazzi pour avoir coûté à l’équipe ce qui aurait été son cinquième pointage de la saison. Il a déclaré qu’il était difficile pour les pilotes de juger jusqu’où ils pouvaient pousser leurs pneus intermédiaires sur une piste sèche.

« La Turquie a été une course difficile pour les stratèges et pour les pilotes de savoir exactement quel est le bon niveau de poussée que vous devez faire », a-t-il déclaré.

Les pilotes d’Alfa Romeo avaient été avisés de protéger leurs pneus en particulier lors du virage huit à gauche à grande vitesse.

«Nous essayions d’économiser les pneus et de faire une énorme économie dans le virage huit», a déclaré Vasseur. « Et à un moment donné, Kimi a poussé beaucoup plus et a vu que nous pouvions garder les pneus [alive]. «

Giovinazzi a reçu l’ordre d’« échanger sa position avec Kimi derrière dans le premier virage, il est beaucoup plus rapide maintenant », tandis que Raikkonen a été avisé « que nous échangerons notre position au premier virage ». Cependant Giovinazzi n’a jamais suivi l’instruction.

« Nous avons demandé à Antonio de le pousser ou de le laisser partir », a déclaré Raikkonen. « Il était probablement trop conservateur mais je ne veux pas le blâmer.

« Nous avons eu la discussion. Il était un peu perdu avec la quantité d’attaque qu’il doit mettre [in the tyres]. Bien sûr, ils pouvaient être beaucoup plus rapides et il était trop conservateur.

Même après que Giovinazzi ait accéléré son rythme, Raikkonen est resté proche de lui. « Nous avons perdu des points, clairement, mais je ne veux pas blâmer Antonio », a déclaré Vasseur. « Nous avons eu la discussion, je pense qu’il s’en tenait au plan et quand nous avons eu la fenêtre pour pousser plus, il a pris deux ou trois tours pour comprendre qu’il pouvait pousser plus et c’est comme ça. »

