Vasseur peut voir Antonio Giovinazzi diriger Alfa Romeo

Le directeur de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, pense qu’Antonio Giovinazzi peut succéder à Kimi Raikkonen en tant que pilote principal.

Après avoir été battu par Räikkönen au cours de leurs deux premières saisons en tant que coéquipiers, Giovinazzi a commencé à renverser la vapeur cette année, semblant généralement le plus fort des deux et marquant un point de plus lors des cinq premières courses.

Vasseur convient que l’Italien a bien progressé cette saison, mais n’est pas surpris, affirmant qu’il y avait des signes de tels progrès l’année dernière.

“Oui, il a clairement fait un pas en avant, mais il était déjà sur cette voie dans la seconde partie de 2020”, a-t-il déclaré à la branche italienne de Motorsport.com.

«On assiste à sa belle étape en qualifications, seulement à Imola, il a eu un problème (avec Mazepin) mais pour le reste, il s’est toujours confirmé comme le meilleur de l’équipe. Pour nous, il est important d’avoir de la stabilité, et Antonio s’améliore dans ce sens.

« Je ne sais pas si ‘malchanceux’ est le bon mot, mais lors des premières courses de cette saison, nous avons eu trop de problèmes qui ont compromis sa possibilité de marquer des points au classement général.

« Mais le rythme l’a toujours confirmé, et en perspective, c’est l’aspect le plus important, car il y a encore beaucoup de courses devant nous.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Avant cette saison, on parlait que cela pourrait être le dernier de Giovinazzi avec l’équipe, Ferrari choisissant de donner son siège à un membre de l’académie, probablement Callum Ilott.

Cela semble maintenant moins probable grâce à ses performances améliorées, et Vasseur pourrait le voir devenir le pilote de tête une fois Raikkonen à la retraite, encadrant un pilote plus jeune comme Ilott plutôt que d’être remplacé par eux.

“Je pense que oui, car les retours que nous avons d’Antonio sont solides”, at-il ajouté lorsqu’on lui a demandé si le pilote pouvait diriger l’équipe.

« L’un des problèmes qu’il a subis dans le passé était probablement de vouloir se concentrer sur Kimi comme référence. Je pense que le grand changement a été qu’il a décidé de se concentrer uniquement sur lui-même et sur le travail qu’il est capable de faire.

« Ce n’est pas un changement évident, car nous savons que la première référence pour tout pilote est son coéquipier, mais Antonio a changé son approche et nous avons vu les résultats.

“Maintenant, il a une position solide dans l’équipe, et c’est aussi important pour l’équipe.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !