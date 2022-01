Vasseur : Plus de responsabilités pour Bottas chez Alfa Romeo

Valtteri Bottas débutera la saison de Formule 1 2022 en tant que pilote Alfa Romeo après cinq ans chez Mercedes, avec son nouveau patron d’équipe Frédéric Vasseur affirmant que le Finlandais a plus de responsabilités dans sa nouvelle équipe.

Bottas a remplacé le champion du monde de F1 2016 Nico Rosberg chez Mercedes, après la retraite de choc de l’Allemand quelques jours seulement après avoir décroché son titre, le Finlandais jouant le second violon de Lewis Hamilton toutes ces années, étant un « ailier sensationnel », comme l’a qualifié le patron de Mercedes, Toto Wolff. après son second rôle au GP de Hongrie 2018.

Bottas n’a jamais été un matériau de championnat avec Hamilton, et comme Mercedes a décidé que le moment était venu pour leur pilote junior George Russell d’être promu pour rejoindre son compatriote septuple champion de F1, Bottas s’est vu montrer la porte, trouvant refuge chez Alfa Romeo.

Vasseur pense que Bottas est prêt à assumer plus de responsabilités

Le patron de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, affirme que son nouveau pilote – qui conduira aux côtés de la recrue chinoise Guanyu Zhou – aura plus de responsabilités que son rôle d’« ailier » chez Mercedes.

S’adressant à GPFANS, Vasseur a déclaré dans un: « [There’s] beaucoup plus de responsabilités que lorsque vous êtes en équipe. Si vous regardez, Mercedes, ils ont remporté les six ou sept derniers championnats.

« Parfois seulement avec les points de Lewis, ils auraient été un champion par équipe. Cela signifie que lorsque vous commencez et que vous êtes le coéquipier de Lewis, vous êtes dans l’ombre. Vous ne savez pas quelle est l’attente.

« D’accord, vous devez faire de votre mieux, mais vous n’avez pas de grande responsabilité », a admis le Français. « Je pense que maintenant Valtteri est au stade de sa carrière où il peut se le permettre. »

Vasseur a ensuite détaillé la nouvelle description de poste de Bottas en tant que pilote Alfa : « D’accord, Valtteri, vous n’êtes pas seulement le pilote, vous êtes responsable de la performance de votre coéquipier. »

« Je veux dire que vous devez amener votre coéquipier avec vous, vous devez pousser l’ingénieur, pousser l’usine, aller à la soufflerie, motiver le gars dans le simulateur.

« Si vous pensez que quelqu’un est un peu en panne 10 semaines de suite, allez derrière lui et dites: » Les gars, réveillez-vous, poussons.’ Cette position est cruciale et Valtteri est prêt à faire ces choses », a insisté le patron d’Alfa Romeo.

Alfa se sentait bien pour Bottas, malgré d’autres options

Le mouvement Alfa Romeo de Bottas a fait sourciller à l’époque en raison des liens d’Alfa avec Ferrari, alors que l’équipe suisse court avec la puissance Ferrari, l’ancien pilote Mercedes ayant demandé lors d’une interview avec le podcast Beyond The Grid s’il avait un groupe motopropulseur Mercedes à l’arrière de son La voiture 2022 était une option réaliste.

« Oui il y avait. Il y avait une option », a-t-il répondu. « Pour moi, je pense, de manière réaliste, à long terme à ce stade, avec peu d’options, c’était soit Williams ou Alfa Romeo. »

« Ce n’était pas [an] décision facile », a admis Bottas. « J’ai essayé de prendre autant d’informations que possible des deux côtés, et en même temps, d’écouter mon intuition. Juste sur la base de la décision, sur les informations que j’avais.

Le joueur de 32 ans a commencé sa carrière en F1 chez Williams et a considéré son ancienne équipe comme une option : « [It was] pas facile. J’ai vraiment l’impression que Williams est à la hausse maintenant. Je pense qu’ils ont un bel avenir.

« Mais d’une manière ou d’une autre, j’avais le sentiment qu’Alfa était la bonne chose pour moi. »

La puissance de Ferrari semblait avoir attiré Bottas vers Alfa Romeo comme il l’a déclaré : « C’était plutôt agréable de passer à une puissance autre que Mercedes. Ne pas avoir le lien [to Mercedes].

« [It’s] complètement nouveau, quelque chose de complètement différent pour moi », a conclu le dix fois vainqueur de la course.

Au cours de son mandat chez Mercedes, Bottas a aidé l’équipe à remporter cinq titres des constructeurs, puisqu’il a également terminé deuxième à Hamilton en 2019 et 2020. Sa première course avec Alfa Romeo débutera son 179e Grand Prix.

Bienvenue dans l’équipe @ValtteriBottas ! pic.twitter.com/vD6yfRHT5y – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 1er janvier 2022