Vasseur ravi de voir la frustration de Kimi Raikkonen

La frustration de Kimi Raikkonen est la preuve que le Finlandais a encore ce qu’il faut pour concourir au plus haut niveau, déclare Fred Vasseur.

Bien qu’Alfa Romeo ait réduit son déficit par rapport à l’équipe victorieuse du championnat l’an dernier, Mercedes, ils n’ont pas réussi à transformer leur rythme amélioré en points.

Raikkonen a deux P10 à son actif, remportant le dernier point en Azerbaïdjan et à nouveau en Hongrie, tandis que son coéquipier Antonio Giovinazzi n’en a réussi qu’un.

L’Italien, cependant, mène son duel de qualification à sept contre quatre.

Certains experts se demandent s’il est temps pour Raikkonen, maintenant âgé de 41 ans, d’arrêter.

S’exprimant après l’erreur du champion du monde 2007 au Grand Prix d’Autriche, Raikkonen se retournant contre Sebastian Vettel alors que le pilote Aston Martin allait le dépasser, l’ancien pilote de F1 David Coulthard a déclaré au journal Bild : « J’avais 37 ans quand j’ai arrêté.

« Soudain, vous faites des erreurs mais vous ne voulez pas l’admettre. Mais c’est toi.

« J’ai remarqué que c’était dû à un manque de concentration, surtout vers la fin d’une course.

“Nous avons vu la même chose avec Michael Schumacher lors de sa dernière année.”

Il a eu un autre incident lors du sprint des qualifications pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, faisant tourner son Alfa Romeo alors qu’il tentait de repousser Sergio Perez dans les derniers tours.

Suite à cette erreur, Raikkonen a exprimé ses frustrations face au rythme de son Alfa Romeo, déclarant “nous devons être plus rapides, nous avons essayé, et je préfère me battre pour la position plutôt que de terminer 11e”.

Vasseur pense que ces frustrations sont un signe que Raikkonen a encore beaucoup de combat en lui.

“Bien sûr”, a-t-il déclaré à GPFans Global lorsqu’on lui a demandé si Raikkonen a toujours ce qu’il faut pour concourir au plus haut niveau, “regardez simplement ce qu’il a fait lors de la course de qualification à Silverstone.

« Vous savez qu’il a fait des commentaires durs à la fin de la course et ce n’est pas la première fois de la saison à son ingénieur de course, mais je pense que c’est une énorme preuve de motivation et d’engagement.

« Le fait que tu ne sois pas content quand tu es P10, tu te bats, tu as perdu le point dans le dernier tour.

“Je comprends parfaitement la frustration, et honnêtement, j’aime ça, parce que si vous n’avez pas cette frustration, le défi est un peu plus grand.”

Le patron de l’équipe insiste sur le fait que Raikkonen fait « du bon travail.

« C’est juste que parfois la voiture n’est pas facile à conduire et nous avons du mal à tout mettre en place, de son côté et de notre côté.

“Mais la relation est bonne, nous avons une discussion, une discussion ouverte, et je suis convaincu qu’il trouvera une solution à cela.”