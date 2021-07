Vasseur sur le “pas de géant” d’Alfa et les directives techniques vexatoires · .

Les courses d’ouverture de la saison 2021 de F1 ont été mitigées pour Alfa Romeo.

L’équipe a fait de nets progrès en termes de performances pures, mais n’a pas encore les résultats à montrer. Neuf courses en neuf, ils ont deux points au tableau – deux de moins qu’ils n’avaient réussi sur la même manche au début de la saison dernière.

“C’est un sentiment un peu mitigé”, admet le directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur, dans une interview exclusive pour . au Red Bull Ring. Il dit que l’équipe a fait “un énorme pas en avant” dans la performance.

«Aujourd’hui, nous sommes à un pour cent des plus rapides. L’année dernière, nous sommes deux pour cent. C’est comme ça depuis le début de la saison.

Ce n’est pas uniquement dû aux gains évidents que le fournisseur de groupes motopropulseurs Ferrari a réalisés pendant la saison morte, souligne-t-il. « Une partie du travail vient du PU, c’est sûr. Mais je pense aussi que du côté du châssis, nous avons fait du bon travail.

Une pénalité sévère a coûté des points à l’équipe à Imola. Pour tout cela, les résultats ont été désespérément lents à se matérialiser. Les deux C41 occupaient les premières places hors points lors de la première course à Bahreïn. Pire a suivi à Imola, où Kimi Raikkonen a terminé neuvième sur la route mais a écopé d’une pénalité de 30 secondes pour avoir enfreint une règle que même les commissaires ont admis être quelque peu contradictoire.

Depuis lors, Raikkonen et son coéquipier Antonio Giovinazzi ont récolté un point chacun. Pourtant, il est clair que Vasseur pense que leurs efforts ont été sous-récompensés jusqu’à présent, et l’équipe est bien placée pour capitaliser sur une journée où les leaders ont rencontré des problèmes.

“Maintenant, avec les circonstances, nous avons du mal à marquer des points”, dit-il. « Vous avez zéro DNF depuis le début et même lorsque vous commencez P12, P13, vous terminez P11. Mais nous devons faire le travail pour continuer comme ça, et il arrivera que nous aurons des courses plus chaotiques et nous ne sommes pas si loin de la Q3.

L’équipe en est à sa troisième saison avec le même alignement de pilotes et Vasseur est satisfait de sa paire, en particulier des gains que Giovinazzi réalise avec l’expérience. Il n’est parti derrière Raikkonen que deux fois cette année, précise Vasseur, « lorsqu’il a chuté à Bakou et lorsqu’il a été bloqué par Mazepin à Imola.

« Il s’améliore, le rythme augmente, mais nous voulons toujours en faire plus et je les pousse toujours. C’est mon travail.”

“Je pense que l’un des problèmes d’Antonio jusqu’à présent était qu’il était beaucoup trop dans les comparaisons avec Kimi”, ajoute Vasseur. “Maintenant, il est capable de prendre les devants sur certaines décisions et de dire:” D’accord, je veux faire ça “. Et pour lui, c’était une étape.

Alors que Raikkonen n’a pas tout à fait suivi le rythme de son coéquipier lors des qualifications, Vasseur ne tarit pas d’éloges sur les performances du champion 2007 dimanche.

Giovinazzi a impressionné en qualifications« Vous connaissez parfaitement Kimi, il a une énorme expérience et il fait un travail fantastique en course pour gérer la situation. Il est toujours capable de faire un travail parfait dans la gestion.

Alfa Romeo a confortablement surclassé ses rivaux les plus proches Haas et Williams au cours des deux dernières saisons. Mais ce dernier a signalé lors des deux courses précédentes qu’il pourrait devenir plus menaçant au second semestre.

L’équipe de Vasseur a dû faire face à la complication indésirable d’être pris dans la file pour des ailerons arrière « fléchis » – des dommages collatéraux dans la lutte entre les leaders du championnat. La FIA a introduit un nouveau test plus difficile sur la flexion de l’aileron arrière après le Grand Prix d’Azerbaïdjan, et le patron d’Alfa Romeo a clairement exprimé sa frustration face au développement.

« Je ne suis pas un grand fan du changement en cours de saison parce que nous respections clairement les règles, explique-t-il.

« Nous sommes allés aux vérifications techniques 10 fois, ça allait toujours, nous étions sous la déformation maximale. Et ils ont changé la charge. Ils ont changé le de 50 pour cent.

“Ceci, pour moi, l’ADN de la F1 est d’être à la limite partout. Lorsque vous avez une limite de poids, vous êtes toujours à la limite. Et l’ADN de chaque membre de l’équipe est d’essayer d’être à la limite. Si vous modifiez la limite, vous êtes hors de la règle.

Les changements rapides des règles sont “une erreur”, insiste-t-il, faisant une comparaison avec le célèbre “double diffuseur” de Brawn GP, ​​qu’il a remporté en 2009 malgré les plaintes des équipes rivales.

« Maintenant, nous pouvons avoir la même discussion pour l’aileron avant ou nous pouvons avoir les mêmes discussions… Nous ne pouvons pas ajouter un TD chaque lundi matin parce que quelque chose s’est passé vendredi.

“Quand Brawn GP était champion, ils n’ont pas changé le règlement le premier lundi.”

