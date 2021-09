Vast Bank devient la première banque américaine à charte fédérale à permettre aux clients d’acheter, de vendre et de conserver Bitcoin, Ethereum, Cardano à partir d’un compte courant

Publicité





Les clients de Vast Bank peuvent désormais acheter, vendre et conserver huit crypto-monnaies directement depuis et via un compte bancaire assuré par la FDIC. Les crypto-monnaies disponibles pour le trading via les comptes sont Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Cardano, Filecoin, Orchid, Bitcoin Cash et Algorand.

La banque proposera un règlement instantané aux acheteurs et aux vendeurs de ces pièces.

Cela fait de Vast la première banque accréditée par le gouvernement fédéral du pays à permettre aux clients d’échanger et de conserver des devises numériques, ce qui constitue une étape importante. Cela fait suite à une annonce du Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) en juillet selon laquelle les banques nationales et les associations d’épargne fédérales peuvent offrir des services de garde à leurs clients.

Le PDG de Vast Bank, Brad Scrivner, a déclaré que cette décision, qui a été approuvée par l’OCC et a également impliqué des discussions avec la Réserve fédérale, est due à la demande des clients ainsi qu’à l’évaluation de la banque sur le potentiel de la crypto à devenir “très perturbateur dans les services financiers”. “

Il a déclaré à Forbes dans une interview que la banque commençait à autoriser le commerce et la garde de crypto-monnaies étant donné la popularité croissante des actifs numériques. Il a déclaré que sa banque servirait principalement les clients qui souhaitent échanger des crypto-monnaies mais souhaitent le faire via un intermédiaire.

« Il y a beaucoup de clients différents qui peuvent vouloir tout contrôler et avoir leur portefeuille, leurs codes d’accès, et puis il y a ceux qui sont curieux de crypto et peuvent préférer travailler avec une banque ou un intermédiaire, simplement parce qu’ils ne le font pas. tout à fait comprendre.

Il a révélé que cette décision était également étayée par des recherches montrant que plus de 60% des individus sont intéressés par la crypto-monnaie.

Selon lui, la banque est en train de finaliser des processus qui permettraient aux clients de transférer la crypto qu’ils possèdent sur leur compte bancaire afin que la banque puisse agir en tant que dépositaire. La banque met notamment en place des outils lui permettant d’analyser les blockchains et de respecter les exigences AML et KYC. Cela permettrait à la banque de comprendre la source de cette crypto et de sécuriser les fonds des utilisateurs.

