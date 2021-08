Vast Bank, une banque régionale de l’Oklahoma, propose des services bancaires cryptographiques à ses clients ⋆ Crypto new media

Au cours des dernières semaines, nous avons entendu parler d’institutions bancaires traditionnelles qui se sont lancées dans la cryptographie au milieu de la demande des clients institutionnels. Cependant, Vast Bank – une banque régionale de l’Oklahoma – propose à ses employés des services bancaires cryptographiques à part entière.

Cette banque familiale a mené une récente enquête sur le marché dans laquelle elle a révélé que près de 50% des répondants ont manifesté un intérêt pour la crypto. Cependant, ces personnes ont également noté qu’elles feraient confiance à une banque plutôt qu’à d’autres plateformes de cryptographie pour investir dans des actifs numériques.

ainsi, Vast Bank sera la première banque nationale aux États-Unis à offrir à ses clients la possibilité d’acheter, de vendre et de gérer des actifs numériques, sans effort 24h/24 et 7j/7. Allant plus loin, Vast Bank proposera ses services de crypto-banque via une application adaptée aux mobiles. En outre, il maintiendra également l’éthique d’offrir une expérience bancaire personnelle à ses clients. En parlant du développement, Brad Scrivner, PDG de Vast Bank a déclaré :

« Nous sommes fiers d’apprendre à connaître nos clients, et cela commence par l’écoute. Au cœur de bon nombre de ces conversations se trouve la crypto. Depuis un certain temps, nos clients demandent pourquoi ils ne peuvent pas acheter en toute sécurité des bitcoins en utilisant leur compte bancaire, citant des inquiétudes concernant la fiabilité, la sécurité et la sécurité d’autres plates-formes – autant de problèmes qui ont gardé de nombreux consommateurs garés en marge de le phénomène crypto ».

Offrir une gamme d’options d’investissement

En utilisant l’application mobile de Vast Bank, les clients pourront acheter certaines de leurs crypto-monnaies préférées comme Bitcoin (BTC), Ether (EHT), Cardano (ADA), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Orchid et Algorand .

L’application mobile offre aux clients la possibilité de gérer leurs portefeuilles de cryptographie à tout moment et en tout lieu. Le service de crypto-banque de Vast Bank s’appuie sur un partenariat stratégique avec SAP et Coinbase.

L’avantage supplémentaire pour les clients est qu’étant une banque sous réglementation fédérale, les clients de Vast Bank sont assurés par la FDIC jusqu’à 250 000 $. En outre, le crypto trading est également très compétitif à seulement 1%.

La banque basée en Oklahoma a noté qu’elle observait les tendances de la cryptographie et engageait des conversations avec les clients depuis 2016.

