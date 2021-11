Vaste liste d’offres du Black Friday sur les étuis, les câbles, les accessoires et les logiciels pour iPhone et Mac

Le Black Friday bat son plein aujourd’hui, et dans cet article, nous mettons en évidence certaines des meilleures offres que vous pouvez trouver en ligne parmi les fabricants d’accessoires tiers populaires comme Twelve South, Nomad, Satechi et bien d’autres. Visitez notre Tour d’horizon du vendredi noir pour une plongée plus approfondie dans les meilleures ventes en cours aujourd’hui.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

De nombreuses offres du Black Friday sont connues pour se vendre rapidement, alors gardez cela à l’esprit lorsque vous parcourez nos publications et faites vos achats en ligne aujourd’hui. Si vous voyez quelque chose qui vous intéresse, assurez-vous de l’attraper rapidement.

Plus d’offres du Black Friday

Douze Sud

Twelve South organise une vente Black Friday qui offre jusqu’à 60% de réduction sur une sélection de produits. Cette vente se terminera le 29 novembre à 23 h 59 HNE.

Il existe une grande variété d’articles qui seront réduits lors de cet événement, notamment des étuis BookBook pour iPad, iPhone et MacBook ; AirFly Duo ; AirSnap pour AirPods ; courbe montante ; Forte pour iPhone; Chargeur sans fil PowerPic ; et beaucoup plus. Visitez le site Web de Twelve South lorsque la vente démarre pour voir l’événement complet.

Nomade

Nomad retire 30% de réduction sur tout le site du 19 au 29 novembre à minuit. Vous n’aurez pas besoin d’un code promo pour cette vente, et Nomad’s Outlet proposera également des réductions allant jusqu’à 80 %.

Nomad propose une grande variété d’étuis iPhone, de câbles, de solutions de charge et plus encore.

Anker

Anker a jusqu’à 35% de réduction ce vendredi noir, avec des économies sur les concentrateurs USB, les chargeurs muraux, les chargeurs sans fil, les protecteurs de surtension, les batteries, etc.



Vous pouvez trouver tous les accessoires de la vente, y compris les codes de réduction pertinents, sur le site Web d’Anker. Cette vente se déroulera jusqu’au 28 novembre.

Pont

Brydge offre 20 % de réduction sur tous ses claviers iPad et docks verticaux MacBook cette saison, ainsi que la livraison gratuite.

JBL

JBL propose des économies allant jusqu’à 100 $ sur les écouteurs sans fil et supra-auriculaires ce Black Friday, avec les offres ci-dessous et plus encore jusqu’au 29 novembre.

1Mot de passe

1Password offre 50 % de réduction sur votre première année de 1Password Families cette semaine, faisant baisser le prix du service d’abonnement à 2,50 $ par mois, contre 4,99 $ par mois. Cela sera facturé annuellement, et après votre première année, le prix reviendra à 4,99 $ par mois.

FlexiSpot

FlexiSpot héberge des offres sur une grande variété de bureaux debout cette année. Les prix de vente commenceront à apparaître le 26 novembre et se termineront le 29 novembre. Ci-dessous, nous avons répertorié quelques-uns des articles en vente, mais assurez-vous de visiter le site Web de FlexiSpot pour parcourir chaque offre lorsque la vente commence.

Studio de grille

Grid Studio, qui vend des collages encadrés décorés d’anciens produits technologiques, organise une vente Black Friday du 19 au 25 novembre. Pendant l’événement, le Grid 4S sera au prix de 99 $ (à l’origine 139 $) et le Grid Classic Les kits coûteront 299 $ (à l’origine 537 $).

Plus de ventes émergeront au fur et à mesure que l’événement Black Friday se déroulera, et Grid Studio a déclaré que cet événement se concentre principalement sur les remises sur les cadres Grid liés à Apple, ce sera donc le bon moment pour acheter un cadeau de vacances pour un fan d’Apple.

Hyper

Hyper a 30% de réduction sur tout le site cette semaine, offrant des économies sur ses concentrateurs USB-C, ses batteries portables, etc. Cette vente durera jusqu’au 28 novembre.

Veille

La liste des ventes du Black Friday d’Eve comprend jusqu’à 30 % de réduction sur Eve Button, Eve Light Strip Extensions et Eve Room. Eve dit que ces ventes commenceront la semaine du Black Friday sur Amazon et que d’autres ventes apparaîtront également.

Belkin

Belkin retire 25 % sur l’ensemble du site avec le code BF21 cette semaine.



Vous pouvez économiser sur les chargeurs, haut-parleurs, accessoires compatibles MagSafe, câbles, stations d’accueil, produits pour la maison intelligente et plus encore de Belkin.

Harber Londres

Harber London offrira 30% de réduction sur deux articles ou plus le Black Friday cette année. Aucun code de coupon n’est requis pour voir cette vente, car elle sera automatiquement remise à la caisse.

Harber London est un fabricant d’accessoires qui se concentre sur les produits en cuir fabriqués à la main qui complètent les produits Apple comme le MacBook Pro, l’Apple Watch, l’iPhone, etc.

ZAGG

ZAGG offre 40 % de réduction sur tout le site jusqu’au 6 décembre.



Cette vente vous permet d’obtenir 40 % de réduction sur jusqu’à dix produits sur le site Web de ZAGG, et elle exclut les articles déjà réduits. Cette offre n’est pas non plus cumulable avec un autre code promo ou remise.

Le site Web de ZAGG comprend Mophie et sa gamme complète d’accessoires de charge. Avec la nouvelle vente, vous pouvez obtenir 40 % de réduction sur le nouveau système de produits Snap+ compatible MagSafe, comme le support sans fil Snap+ ou le Snap+ Juice Pack Mini.

Totale

Totallee offrira jusqu’à 50 % de réduction sur tout le site du 18 au 30 novembre. Il vous suffira d’entrer le code promotionnel BFCM2021 sur le site Web de Totallee ou sur Amazon pour voir les remises.

Ecobee

Ecobee offre des remises allant jusqu’à 50 $ sur ses produits pour la maison intelligente, disponibles sur le site Web de l’entreprise, ainsi que sur Amazon, Best Buy, Home Depot et Lowes.

Adobe

Adobe propose des remises sur sa plateforme Creative Cloud ce Black Friday.

Creative Cloud Toutes les applications pour les particuliers – jusqu’à 40 % de réduction pour les nouveaux abonnés

Creative Cloud All Apps for Students – près de 70 % de réduction pour les nouveaux abonnés étudiants

Creative Cloud Toutes les applications pour les équipes – près de 40 % de réduction pour les nouveaux acheteurs d’équipe

Nettoyer mon Mac

À partir du 26 novembre à 00 h 00 HNP, les acheteurs pourront bénéficier de 30 % de réduction sur Clean My Mac X pour les ordinateurs macOS. Cette vente durera jusqu’au 27 novembre à 00 h 00 HNP.

Mujjo

Mujjo offre 25% de réduction sur tout le site ce Black Friday, avec l’utilisation du code #25off à l’écran de paiement. Ce code sera valable du 21 au 29 novembre. Mujjo est connu pour ses étuis en cuir pour iPhone, y compris ceux compatibles avec la famille d’appareils iPhone 13.

Jabra

Jabra propose une collection de remises importantes sur ses écouteurs sans fil et ses écouteurs antibruit.

Ces offres sont disponibles sur Amazon, Best Buy et Walmart dans la plupart des cas, et dureront la majeure partie de la période des fêtes.

Satechi

Satechi a 20 % de réduction avec le code BFCM20, 25 % de réduction sur les commandes de 75 $ ou plus avec BFCM25, ou 30 % de réduction sur les commandes de 150 $ ou plus avec BFCM30.

Plus de ventes

Adorama – Économisez sur l’équipement de photographie, l’électronique domestique et plus encore Bose – Économisez plus de 30 % sur les écouteurs Bose et plus Casely – Obtenez 50 % sur tout le site Casetify – Obtenez jusqu’à 25 % sur Incase – Obtenez jusqu’à 50 % sur Incipio – Obtenez jusqu’à 50 % de réduction sur tout le site Moment – Obtenez jusqu’à 65 % de réduction sur OWC – Économisez sur les kits de mémoire Mac et plus Speck – Obtenez 25 % de réduction sur tout le site

Nous gardons une trace de toutes les meilleures offres de cette saison dans notre Résumé du Black Friday 2021. Vous pouvez également trouver plus de nos offres quotidiennes et d’autres offres dans notre Récapitulatif des offres.