Vasudha Misra nommé responsable régional de la création, Lowe Lintas

Misra rejoint Lowe Lintas de BBH India où elle travaillait en tant que directrice créative exécutive

Lowe Lintas a annoncé la nomination de Vasudha Misra en tant que responsable régional de la création. Misra rejoint Lowe Lintas de BBH India où elle a travaillé en tant que directrice créative exécutive sur des marques telles que Tinder, VIVO, FabHotels, Havells RO Water Purifiers, Havells Lights, OkCupid, Heinz India et Indonesia. Dans son nouveau rôle, elle travaillera sur les marques depuis le bureau de Delhi de l’agence. La nomination est effective immédiatement.

« Vasudha et Lowe Lintas étaient simplement censés être. Au fil des ans, elle a construit un corpus d’œuvres qui s’intégrerait parfaitement dans une bobine des plus grands succès de Lowe Lintas – stratégiquement puissante, créativement brillante. Avec un côté cool et new age. En empruntant une ligne à l’une de ses campagnes, je dirais que cela ressemble vraiment au début de quelque chose d’épique », a déclaré Prateek Bhardwaj, CCO, Lowe Lintas.

Vasudha, diplômée en communication de masse, a commencé sa carrière publicitaire chez FCB Ulka. Au cours des 19 dernières années, elle a travaillé sur plusieurs campagnes de marque, y compris le lancement des premières marques dotcom du pays telles que Naukri, Jeevansathi et 99acres et a été responsable du travail effectué sur l’une des marques de télécommunications les plus rebelles, Tata. Docomo. Son travail sur Paani se panga mat lo de Havells est devenu populaire localement tandis que, Tinder – Start Something Epic, a fait l’objet de nombreuses discussions en Inde et dans le monde entier. Chez Lowe Lintas, elle sera chargée de diriger la production créative de l’agence et de fournir une direction créative à l’équipe.

« Je suis très heureux de faire partie de Lowe Lintas. Au fil des ans, j’ai regardé plusieurs campagnes emblématiques que Lowe a réalisées, avec une grande admiration. Et j’ai hâte d’aider Prateek à faire avancer cet incroyable héritage », a déclaré Misra dans son nouveau rôle.

