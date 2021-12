Vasyl Lomachenko, le boxeur ukrainien qui a fait fondre ses médailles olympiques pour faire un cadeau

On sait que les Jeux Olympiques représentent la chose la plus importante dans la carrière d’un athlète amateur. Cependant, pour le boxeur ukrainien Vasyl Lomachenko Sa priorité était d’offrir un cadeau spécial à son père, et il n’avait pas de meilleure idée que de faire fondre les médailles d’or olympiques qu’il a remportées à Pékin 2008 et Londres 2012.

L’histoire bouleversante de Lomachenko s’est fait connaître grâce aux récents messages Instagram de l’atelier Krestik reznoi, dont le siège est situé dans la ville russe de Kostromá.

Lomachenko a demandé que le matériel des médailles olympiques obtenues à Pékin 2008 et à Londres 2012 soit utilisé pour créer un crucifix pour son père.

Instagram / @krestik_reznoi

« L’atelier Krestik reznoi a terminé une commande unique pour la première fois dans l’histoire de la fabrication de bijoux. Il n’y a pas de tels cas dans le monde », a écrit la société dans le premier de ses messages, réalisant la surprise que la décision du combattant de surprendre son père pour son anniversaire signifiait pour eux-mêmes.

Selon le site RT, Lomachenko « Sacrifié » les médailles olympiques pour donner un crucifix à Anatoli lomachenko, son père et entraîneur.

« Dans ce cas, nous ne voudrions pas entrer dans les détails, nous ne dirons qu’une chose : le projet est fait à partir des médailles olympiques de notre ami Vasyl Lomachenko», a révélé l’entreprise spécialisée dans la fabrication de bijoux.

Grâce à une vidéo, l’atelier a partagé certaines sections du processus de coupe et de coulée ultérieure des médailles, obtenues par Vasyl Lomachenko dans les épreuves olympiques de 2008 -poids plume- et 2012 -poids léger-.

Pensez-y, une croix pectorale faite de médailles olympiques. Des médailles qu’une personne a obtenues avec du sang et de la sueur, sur lesquelles une vie est déposée, des médailles qui sont entrées dans l’histoire mondiale du sport. Que d’esprit, de courage et de noblesse il faut pour faire une croix pectorale avec eux sans hésiter pour la personne la plus proche et la plus chère : le père ! », a souligné le prestigieux bijou accompagné d’une autre vidéo de la fabrication.

En plus de triompher dans l’arène olympique, l’Ukrainien a été sacré champion de l’Organisation mondiale de boxe (WBO) en poids plume et a remporté plusieurs ceintures mondiales en poids léger, avec un bilan professionnel de 15 victoires – dont 11 par KO – en 17 combats.