Vasyl Lomachenko n’a eu aucun problème contre Richard Commey

Dans une bataille légère entre d’anciens champions du monde, Vasiliy Lomachenko (16-2, 11 KOs) est tombé et a devancé Richard Commey (30-4, 27 KOs) pour assurer une victoire par décision unanime dominante en douze rounds. Les scores étaient de 117-110, 119-108, 119-108.

Une star très tactique avec les deux combattants qui se comprennent. Commey a commencé à laisser tomber ses mains au premier tour et a eu un certain succès alors que Lomachenko calculait toujours la portée. Dans le second, ils ont tous les deux eu de solides moments de frappe alors que l’action s’échauffait. Lomachenko a clôturé la ronde en force avec deux gros tirs pour repousser Commey.

Dans le troisième, Commey visait souvent le corps et Lomachenko visait précisément la tête. Lomachenko mettait bien en place ses coups de poing au quatrième et frappait Commey. Lomachenko a devancé Commey au cinquième. Commey a continué à courir après le corps.

Au sixième, ils ont échangé des coups contre les cordes. Lomachenko a continué à battre Commey avec les coups les plus rapides. Au cours de la septième, Lomachenko a décroché une série de coups de poing et un gros crochet qui a envoyé Commey sur son dos. Commey s’est levé et faisait de son mieux pour survivre lorsque Lomachenko est allé à la ligne d’arrivée. Lomachenko effectuait de nombreux tirs avec Commey sur ses pieds, mais Commey a continué à riposter et a survécu.

Lomachenko a continué à dominer les huit, mais Commey a pu rebondir après le désastre du tour précédent. A l’entame de la neuvième, Commey lâche ses mains et cherche à renverser la vapeur. Lomachenko a pris son temps, a cherché des ouvertures et a soigneusement sélectionné ses coups. Le dixième était beaucoup plus proche lorsque Commey a essayé de revenir, mais il était toujours battu et battu.

Au onzième, Lomachenko a atterri avec des coups de poing précis sous différents angles. Lors du douzième et dernier tour, ils ont échangé des coups durs. Lomachenko a été plus précis et a semblé ébranler Commey à un moment donné.