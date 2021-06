VASYL LOMACHENKO SANS AUCUNE PIETE DEVANT NAKATANI

À Las Vegas, Nevada, États-Unis, une soirée de boxe par la société de promotion Top Rank a eu lieu, dans l’événement principal au cours duquel l’ancien champion du monde dans deux catégories de poids d’Ukraine s’est rencontré Vasily Lomachenko et le boxeur japonais Masayoshi Nakatani , selon Sports.kz.

Le combat de qualification léger a été conçu pour douze rounds, mais s’est terminé par la victoire de Vasily par KO dans le neuvième segment. Toujours au cinquième tour, Lomachenko a laissé tomber son adversaire. Le boxeur ukrainien a dominé tout le combat en utilisant sa bonne contre-attaque, sa mobilité et sa vitesse de main.

Malgré le plus grand avantage physique de Nakatani en termes de taille, de portée et de poids, Lomachenko a réussi à faire les ajustements nécessaires au fur et à mesure que le match se déroulait et a finalement pu obtenir le KO. Ainsi, Lomachenko a remporté la 15e victoire de sa carrière avec deux défaites. Nakatani a perdu pour la deuxième fois avec 19 victoires.

A noter que pour Vasily ce combat était le premier depuis la perte de Teofimo Lopez et la perte de trois titres mondiaux dans la division des poids légers.