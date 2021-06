Vaut-il la peine d’acheter Aave (AAVE) en juin ?

Aave AAVE / USD s’est affaibli de 667,23 $ à moins de 210 $ depuis le 18 mai 2021, le prix actuel oscillant autour de 295 $. Le volume quotidien des transactions s’est affaibli et les traders doivent être conscients que le risque d’une nouvelle baisse n’est pas encore écarté.

Analyse fondamentale : Aave a connu une croissance considérable de l’activité des utilisateurs cette année.

Aave est un protocole de marché de liquidité décentralisé non dépositaire auquel les utilisateurs peuvent participer en tant que déposants ou emprunteurs. Les déposants gagnent un revenu passif en fournissant des liquidités, tandis que les emprunteurs peuvent emprunter avec ce protocole de prêt DeFi populaire.

Aave fonctionne sur la blockchain Ethereum et a une offre encore plus limitée que Bitcoin. Aave offre un accès aux utilisateurs du monde entier et continue d’étendre ses fonctionnalités en permettant le développement d’une variété d’applications tierces.

Aave a connu une croissance considérable de son activité d’utilisateurs cette année, et il est important de dire que les propriétaires de pièces contribuent activement en tant que membres de la communauté à ce protocole et à sa gouvernance. Aave s’est associé à de nombreux développeurs, tandis que les noms les plus connus incluent Axie Infinity, Balancer et Pixelcraft Studios.

Aave est totalement sans risque et a sa crypto-monnaie sous le symbole AAVE qui vous permet de voter et de décider du résultat des propositions d’amélioration d’Aave (AIP). Vous pouvez également utiliser AAVE pour assurer la sécurité du protocole, et vous gagnerez des récompenses et des frais de participation au protocole.

Vous pouvez apprendre comment acheter Aave (AAVE) ici, et si vous décidez de trader cette crypto-monnaie en juin, vous devriez utiliser un ordre “stop-loss” car le risque est toujours élevé. Il s’agit d’un projet très prometteur qui s’inscrit dans le mouvement de la Finance Décentralisée (DeFi), mais il y a encore un niveau d’incertitude.

Aave ne peut pas déterminer si l’emprunteur pourra rembourser le prêt avec intérêts, ses utilisateurs doivent donc bloquer les crypto-monnaies qui valent beaucoup plus que le prêt qu’ils demandent. De cette façon, les utilisateurs doivent déposer d’importants capitaux pour obtenir des prêts, ce qui rend tous les prêts surgarantis.

Le prix de l’Aave (AAVE) a grimpé en flèche depuis janvier 2021 et a atteint un sommet historique au-dessus de 660 $ le 18 mai. Depuis lors, le prix s’est effondré, le volume des transactions quotidiennes s’est affaibli et le risque de nouvelles baisses n’est probablement pas écarté.

Analyse technique : AAVE peut facilement revenir en dessous de 250 $

Le marché des crypto-monnaies reste sous pression, le prix de l’AAVE peut facilement retomber sous le support des 250$ et ce n’est probablement pas le meilleur moment pour acheter cette crypto-monnaie. Il est également important de mentionner que le prix de l’AAVE est corrélé au prix du Bitcoin, et les investisseurs dans cette crypto-monnaie devraient également avoir Bitcoin sur leur « liste de surveillance ».

Source des données : tradingview.com

Aave (AAVE) se négocie actuellement autour du niveau de 295 $, mais ce serait un signal de vente fort si le prix tombe en dessous du support de 250 $. Le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 200 $ ou même moins ; Pourtant, si le prix tombe au-dessus de 400 $, nous avons un chemin clair vers 450 $.

résumé

Aave (AAVE) est passé de 667,23 $ à moins de 210 $ depuis le 18 mai 2021, et le prix actuel est d’environ 295 $. Si le prix tombe en dessous du support de 250 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 200 $ ou même en dessous.

