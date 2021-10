Vaut-il la peine d’acheter ASTRO après l’inclusion dans Gate.io ? Invezz

AstroSwap ASTRO / USD est un DEX interstellaire pour le réseau Cardano.

Il a terminé son IDO sur ADAPad et a été répertorié sur Gate.io.

La liste de Gate.io comme catalyseur de croissance

AstroSwap occupait initialement une position vraiment unique lorsqu’il s’est associé à ADAPad, qui a maintenant facilité la première rampe de lancement et le partenariat DEX au sein de l’écosystème.

Leur objectif est de fournir un chemin transparent du développement au commerce pour la myriade de projets innovants qui seront lancés à Cardano.

Cela dit, le 11 octobre, via leur page Twitter, AstroSwap a annoncé qu’ils commenceraient à opérer sur Gate.io.

Le 13 octobre, AstroSwap a commencé à faire des tendances sur CoinGecko.

De plus, AstroSwap a également obtenu le soutien de WagyuSwap, qui a été publié sur VelasPad de BlueZilla.

WagyuSwap est destiné à fournir à AstroSwap des informations techniques sur la façon d’exécuter votre DEX.

Cela étant dit, cette liste Gate.io et le fascinant retour sur investissement de 330 fois atteint en seulement 48 heures après l’achèvement de l’IDO ont définitivement mis ASTRO sur la carte pour de nombreux investisseurs.

Notez que l’offre totale de jetons est de 10 milliards, tandis que l’offre actuelle en circulation est de 120 millions.

Dois-je acheter AstroSwap (ASTRO) ?

Le 13 octobre, AstroSwap (ASTRO) valait 0,332288 $.

Pour avoir une meilleure perspective du type de valeur du jeton, nous le comparerons avec sa valeur maximale enregistrée et sa valeur minimale historique.

En termes de valeur la plus élevée jamais atteinte, il a été atteint le 9 octobre, lorsque le jeton valait 0,498834 $.

À son plus haut historique, par rapport à la valeur du 13 octobre, le jeton ASTRO valait 0,166546 $ de plus ou 50 % de plus.

Lorsque nous regardons sa valeur la plus basse de tous les temps, c’était le 7 octobre, lorsque le jeton valait 0,174465 $.

Lorsque nous comparons le plus bas historique avec la valeur du 13 octobre, nous pouvons voir que la valeur du jeton a augmenté de 0,157823 $ ou de 90%.

Avec son statut de tendance actuel sur CoinGecko, ainsi que sa cotation sur Gate.io, nous pouvons nous attendre à ce que le jeton ASTRO atteigne une valeur de 0,490022 $ d’ici la fin octobre, ce qui en fait un achat solide.

