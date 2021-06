Vaut-il la peine d’acheter du MDX au niveau de 2 $ ? Invezz

MDEX est un teneur de marché automatisé. Il fonctionne grâce à des mécanismes de double minage et propose même une organisation autonome décentralisée (DAO). En plus de cela, les utilisateurs reçoivent également des récompenses, il peut même être utilisé comme plate-forme de collecte de fonds et propose des Tx bon marché et rapides.

Il est essentiellement basé sur le concept de pools, où MDEX BSC combine les avantages de faibles frais de transaction sur Binance Smart Chain et l’écosystème Ethereum. Vous pouvez participer au mécanisme de minage du minage de liquidité ainsi qu’au minage commercial.

Avec tout cela à l’esprit, plongeons dans Mdex et voyons si cela vaut la peine d’être acheté aujourd’hui.

MDEX vous offre des fonctions telles que Swap, Pool et Trading, où pour chaque opération dans MDEX, vous pouvez recevoir le jeton de gouvernance MDX en récompense. De plus, vous pouvez également miser vos jetons LP ou votre jeton individuel sur MDEX pour gagner des récompenses MDX.

MDEX transférera également la population correspondante de revenus quotidiens de la plate-forme vers le pool de rachat, où les utilisateurs ont la possibilité de recevoir HMDX ou MDX via MDX / HMDX LP, MDX / WBNB LP et MDX.

Comment Mdex a fonctionné historiquement

Le 22 février, MDX a atteint son niveau record de 9,57 $, lorsque Huobi Global a annoncé qu’il organiserait sa réunion AMA le 23 février. Cependant, vers mars, sa valeur est tombée en dessous de 4 $ et est restée ainsi jusqu’en avril.

Depuis que MDEX a lancé l’exploitation commerciale BSC le 8 avril, les données commerciales DEX ont augmenté, tout comme leur valeur.

Le tirage au sort BSC de MDEX a également été lancé le même jour. Ici, le MDX valait 4,20 $, ce qui le rend presque deux fois plus précieux qu’aujourd’hui.

Le 9 juin, Mdex a annoncé sa collaboration avec Injective Labs, qui sont les créateurs du protocole Injective qui vous permet d’accéder à des marchés DeFi illimités sans barrières. Après cette annonce, vous pouvez gagner des $ MDX en pariant des jetons INJ-BUSD LP sur le réseau BSC de MDEX.

Le 10 juin, Binance a annoncé que vous pouvez gagner 30% APY sur MDX avec les économies Binance. Mdex a également publié une mise à jour nous indiquant qu’ils vont rationaliser la campagne « Burning Black Hole » et reprogrammer le lancement du double minage sur Boardroom.

Cela signifie qu’il y a un développement au sein de l’ensemble de l’écosystème Mdex et, en tant que tel, davantage de projets sont ajoutés au réseau Mdex. Cela pourrait entraîner un intérêt accru pour votre jeton MDX en raison du fait qu’il est nécessaire à la fois pour la gouvernance et pour le délivrer en récompense.

Cela pourrait-il potentiellement conduire à une augmentation de valeur, et est-ce aujourd’hui le bon moment pour acheter du MDX ? Découvrons-le.

Quel est le bon prix pour acheter du MDX ?

Le 10 juin, le MDX se négociait à 2,12 $. La dernière fois que nous avons vu le MDX dépasser les 3 $, c’était le 12 mai.

Historiquement, il a volé entre 3$ et 4$. Cela signifie qu’à 2,12 $, cela pourrait être un investissement rentable, surtout compte tenu de l’intérêt accru pour Mdex dans son ensemble, ainsi que de la récente annonce de rendement de 30% de Binance.

Les utilisateurs et les investisseurs de Binance peuvent montrer beaucoup d’intérêt pour le MDX, ce qui entraîne une augmentation du prix. Bien que jamais sûr, il est raisonnable de supposer que le niveau de 2 $ représente un niveau de support qui devrait se maintenir sur la base des modèles de trading historiques et des récents développements favorables.

